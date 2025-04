Após BBB 25, Gracyanne Barbosa revela técnica para desinchar a barriga: 'Melhorou'

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou nesta segunda-feira, 28, sua estratégia para recuperar a boa forma após sua participação no BBB 25

A musa fitness Gracyanne Barbosa compartilhou nesta segunda-feira, 28, sua estratégia para recuperar a boa forma após sua participação no BBB 25. A musa fitness contou que, após não conseguir manter a rotina intensa de treinos durante o reality da Globo, passou a recorrer ao exercício de vacuum abdominal para desinchar a barriga.

"Hoje eu fiz vacuum [abdominal] em pé. Sempre mostro para vocês no quatro apoios porque é mais fácil, mas em pé eu ainda tenho mais dificuldade", disse ela em uma publicação nas redes sociais. "Acho que vou fazer uma live ou chamar um profissional para explicar melhor, porque sempre me perguntam muito, e eu não tenho conhecimento suficiente."

Em seguida, ela listou os benefícios do exercício. "Sinto uma melhora no sistema digestivo, meu intestino funciona melhor e acho que consigo ter mais controle do core. Vocês lembram de quando eu saí do BBB? Eu falei para vocês que estava com a barriga bem inchadinha, olha como já melhorou", disse ela, que ficou de lado para mostrar o shape após realizar o vacuum abdominal.

O que é o vacuum abdominal?

Em entrevista para a CARAS Digital, o personal trainer Bruno Calado explicou como a prática influência na definição e boa aparência do abdômen. "A técnica vacuum tem como objetivo a contração e fortalecimento do transverso abdominal que proporciona vários benefícios tais como: diminuir a circunferência da cintura; melhorar estabilidade do tronco; recuperação de diástase; melhora da função respiratória. Lembrando, procure um profissional para aprender a técnica e executar de forma efetiva".

E o especialista opinou sobre o processo de Gracyanne para recuperar sua massa magra. "Acredito que não enfrentará dificuldades, pois voltará a sua rotina de treinos intensos, além do retorno de dieta e suplementação que vão acelerar o processo para recuperação do seu shape".

