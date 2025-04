Jojo Todynho revela peso atual após eliminar mais de 80 quilos

A influenciadora Jojo Todynho detalhou seus novos hábitos e revelou quanto pesava antes da cirurgia bariátrica, feita em 2023

A influenciadora digital Jojo Todynho está cada dia mais focada em sua rotina fitness! A famosa tem se dedicado bastante à sua saúde física desde a cirurgia bariátrica, realizada em agosto de 2023.

Após o procedimento, Jojo aderiu a novos hábitos e incluiu exercícios físicos puxados e dietas restritas em seu dia a dia. Ela, inclusive, faz questão de compartilhar o processo com o público que a acompanha com o objetivo de incentivá-los a se cuidar também.

Recentemente, a influencer revelou que já emagreceu 86 quilos desde que decidiu mudar de vida. Agora, em entrevista à 'Quem', Jojo Todynho contou qual é seu peso atual e garantiu que está preparada para eliminar ainda mais caso seja necessário.

" Antes da bariátrica, eu estava com 159 quilos. Hoje estou com 73 quilos e tenho 1,50 m de altura. Já é uma vitória gigante! Mas, se for para perder mais um pouquinho e continuar me sentindo bem, vamos embora", declarou a famosa. Ela ainda explicou que realiza acompanhamento com profissionais da saúde, que sempre a auxiliam no processo.

"Emagrecer é difícil, mas manter é o segredo. Tenho acompanhamento do meu médico, João Marcello Branco, da minha nutricionista, Renata Branco, da psicóloga… Treino de segunda a sexta e encaixo um aeróbico quando dá. E como direitinho: proteína, legumes, frutas, tudo equilibrado. Mas também não deixo de curtir não, viu? Quando quero comer uma coisa diferente, como com consciência. Reeducação alimentar é isso", explicou, por fim.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho comemora compra de casa nova

Dia especial para Jojo Todynho! A influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para dividir com o público uma novidade: a compra de sua nova casa. Em seu perfil oficial, a famosa celebrou a conquista do imóvel e fez um relato emocionante sobre sua luta e determinação.

Para ilustrar a notícia, Jojo publicou uma foto sentada em frente a piscina da residência com as chaves em mãos. "Um novo lar, uma nova jornada. Hoje, meu coração transborda de gratidão. Com lágrimas nos olhos e alma leve, compartilho com vocês mais uma conquista da minha vida!", iniciou ela; confira mais detalhes!

Leia também: Jojo Todynho choca ao mostrar calça que usava antes de perder mais de 80kg