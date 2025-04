Ana Furtado renasce fora da Globo: 'Me tornei protagonista da minha vida'

Em entrevista à Revista CARAS, Ana Furtado fala sobre nova fase da carreira

Ana Furtado (51) está realizada com a nova fase da carreira. Fora da Globo desde julho de 2022, após 26 anos de contrato, a apresentadora se prepara para estrear no SBT ao lado de Boninho (63). Em uma reestruturação da programação da emissora, ela deve ser anunciada como nova contratada.

Sem confirmar diretamente seu novo emprego, a estrela não esconde entusiasmo com as novas oportunidades. Em entrevista à Revista CARAS, ela fala sobre o novo ciclo e comenta como tem sido importante essa renovação.

“Ter uma segunda casa nunca esteve em nossos planos, mas fico feliz de poder dar esse passo. Realmente é um novo ciclo da nossa vida. Eu me tornei protagonista da minha vida há dois anos e meio, o Boninho há três meses. E, juntos, vamos escrever essa nova fase com muito amor, com dedicação e com uma casa nova” , reflete.

Mãe da adolescente Isabella (17), Furtado quer explorar novos caminhos e viver com alegria todas as experiências que a vida pode proporcionar ao lado da filha e do marido. “Todo dia eu acordo querendo viver. Viver para ser feliz, para ver minha filha crescer e viver para continuar ao lado desse homem maravilhoso que eu escolhi para dividir a minha vida”, declara.

Segundo rumores, a apresentadora deve ser anunciada como a nova contratada do SBT nas próximas semanas. Ela deve comandar uma revista eletrônica matinal, com direção de Boninho. Os detalhes do novo projeto, no entanto, não foram divulgados de forma oficial.

O ex-diretor da Globo já participou de um evento fechado da emissora e confirmou o retorno do The Voice Brasil com apresentação de Tiago Leifert. Enquanto não estreia, Furtado tem feito participações em atrações da nova casa.