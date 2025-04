Tal mãe, tal filho! Helena Ranaldi elogia o trabalho do filho, Pedro Waddington

Helena Ranaldi e o filho, Pedro Waddington, vão juntos à festa dos 60 anos da Globo e ela elogia o trabalho dele em Vale Tudo

A atriz Helena Ranaldi e o filho, o ator Pedro Waddington, marcaram presença na festa dos 60 anos da Globo na noite desta segunda-feira, 28. Os dois surgiram elegantes na entrada do evento e esbanjaram sintonia - além da semelhança física entre mãe e filho.

Durante uma conversa com os jornalistas, Helena elogiou o trabalho de estreia do filho na TV. Pedro interpreta o Tiago no remake da novela Vale Tudo, da Globo.

Ao ser questionada sobre o que está achando do trabalho do filho, ela disse: "Muito orgulho. Estou muito feliz porque acho que o Pedro está se encontrando em uma profissão que é a minha profissão e eu acho muito especial".

Então, um jornalista perguntou se ela vai voltar para as novelas e a atriz brincou: "Só Deus sabe”.

Pedro Waddington e Helena Ranaldi - Foto: Brazil News

Quem é o pai de Pedro Waddington?

O ator Pedro Waddington é filho da atriz Helena Ranaldi com o diretor Ricardo Waddington. Além disso, ele uma ligação ‘familiar' com a atriz Lídia Brondi, que atuou na primeira versão de Vale Tudo.

Pedro é irmão da filha de Lídia Brondi, a artista plástica Isadora Frost. Isso porque Lídia já foi casada com o pai do jovem ator, Ricardo Waddington. Pedro é filho de Ricardo com a atriz Helena Ranaldi. Hoje em dia, Lídia é casada com o ator Cassio Gabus Mendes e se tornou psicóloga.

Além disso, vale destacar que o jovem Pedro Waddington possui mais atores em sua família. Além da mãe e da mãe da irmã, ele também convive com a esposa do tio. Isso porque ele é sobrinho de Andrucha Waddington, que é casado com a atriz Fernanda Torres. Por parte de mãe, ele também tem o ator Daniel Alvim como padrasto, já que ele é casado há cerca de 10 anos com sua mãe, Helena Ranaldi.

