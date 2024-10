Sheron Menezzes posa em clima de romance com o marido em data especial

A atriz Sheron Menezzes comemorou 13 anos ao lado do marido, Saulo Bernard, e comemorou a data postando um clique inédito com o amado

Sheron Menezzes usou as redes sociais nesta segunda-feira, 7, para se declarar para marido. É que ela completou 13 anos ao lado de Saulo Bernard neste domingo, 6, e dividiu um clique com o amado para comemorar a data especial.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que ela e Saulo trocam olhares apaixonados e celebrou mais um ano com ele. "E tem casal que completou 13 anos ontem… 'meu riso é mais feliz contigo'", escreveu a artista na legenda da publicação.

Sheron e Saulo, que são pais de Benjamin, de seis anos, completaram dois anos de casados em janeiro deste ano. Na ocasião, a atriz recordou fotos do dia do casamento e comemorou as 'bodas de algodão'. "Dois anos… Bodas de algodão de um dos dias mais lindos que já vivemos… Ainda não superei a energia, todo amor que exalou naquele momento… Ahhh, se todo mundo pudesse sentir um pouquinho do que nós sentimos naquele dia… Que esse amor, alegria e cumplicidade permaneçam conosco sempre! Sou tão feliz contigo…", disse ela.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheron Menezzes (@sheronmenezzes)

Sheron Menezzes esbanja beleza em clique na natureza

Sheron Menezzes chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao aproveitar o dia de TBT para recordar uma foto de sua viagem ao Jalapão, no Tocantins. No clique publicado em seu perfil oficial no Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza ao surgir sorridente em meio a uma linda paisagem.

Na imagem, Sheron surge usando uma blusinha de cor preta, um shorts branco com listras e óculos escuros. Ela também mostrou que levou um chapéu. Ao recordar a imagem, a famosa confessou que está com vontade de viajar de novo. "Uma flor no campo em meio ao capim dourado… #tbt de mais uma viagem, essa foi no Jalapão. Deu pra perceber que tô querendo viajar de novo? Me digam aí, qual lugar devo ir?", disse ela na legenda da publicação. Veja a publicação!