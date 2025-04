Mãe de Viih Tube rouba a cena com barriga sarada em foto com a filha

Em foto com a influenciadora após o treino, mãe de Viih Tube chama a atenção com abdômen desenhado; veja o clique das duas

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, chamou a atenção ao surgir em uma foto com a influenciadora digital neste sábado, 19. Após treinarem juntas na mansão da ex-BBB, elas posaram para o clique no espelho e a matriarca roubou a cena.

Usando looks fitness combinando, a dupla esbanjou beleza e não passou despercebida. Enquanto a esposa de Eliezer apareceu de calça e top, a mãe dela posou com top e shortinhos. Viviane Di Felice então impressionou com sua barriga desenhada.

É bom lembrar que Viih Tube revelou recentemente que perdeu cerca de 10 kg desde o parto do segundo filho, Ravi.

Veja a barriga da mãe de Viih Tube:

Recentemente, Viih Tube revelou que tentou tomar remédio para emagrecer, mas que não deu continuidade por ter passado mal. Sobre cirurgias, ela contou que pretende fazer depois de perder o peso que almeja.

"E a lipo não compensa eu fazer agora, porque eu vou gastar dinheiro à toa, tenho que emagrecer pra lipo ficar como eu quero, porque a lipo não vai perder 20 kg, entendeu, então tenho que emagrecer pra fazer a lipo", explicou que a cirurgia fará depois para ficar com o corpo que deseja.

Mãe de Viih Tube emociona ao se despedir de sua mãe

A mãe de Viih Tube, Viviane Di Felice, compartilhou que sua mãe, Isaura, faleceu no domingo, 13. Em sua rede social, a sogra de Eliezer postou um vídeo relembrando momentos especiais com a senhora e escreveu um texto se despedindo.

A influencer e nutricionista então lamentou a partida da mãe e falou sobre ter morado nos últimos três anos com ela. Viviane Di Felice ainda contou que tinha o desejo de realizar alguns sonhos de Isaura, mas que não conseguiu.