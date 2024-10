Luta de Preta Gil contra o câncer incentivou filho da cantora a tomar decisão

A cantora Preta Gil revelou que o filho, Francisco, decidiu mudar alguns hábitos em sua vida após vê-la em tratamento contra o câncer

Filho de Preta Gil e Otávio Muller, o cantor Francisco Gil surpreendeu os internautas no início desta semana ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos de sua viagem para os Lençóis Maranhenses. Nos registros, o artista destacou sua boa forma e recebeu diversos elogios nos comentários.

Francisco mudou um pouco a rotina e aderiu à prática de exercícios físicos há algum tempo. O 'start' para a mudança em sua vida veio logo após Preta Gil receber o diagnóstico de câncer no intestino, em 2023.

Em entrevista à 'Quem', a filha de Gilberto Gil, que retomou o tratamento contra a doença em agosto deste ano, contou que o herdeiro migrou para a vida fitness e passou a cuidar mais de sua saúde ao vê-la lutando. Além da academia, o rapaz também realiza práticas de esportes e segue uma dieta.

"Ele é um sucesso. Ele está mega forte. Ele é fitness agora. Olhou a mãe como exemplo e resolveu se cuidar. Faz boxe, yoga, treina, se alimenta melhor. Está muito nessa vibe de se cuidar. O susto que eu dei fez ele querer se cuidar", declarou Preta Gil.

"Não lembro ao certo o momento específico, mas ele teve um insight de se alimentar melhor, fazer exercício físico, que é algo muito importante. Ele é muito jovem, tem 29 anos, acho que é um grande bem que ele está fazendo a si próprio", completou a artista.

Preta Gil recebe visita especial após iniciar novo ciclo de quimioterapia

A cantora Preta Gil foi surpreendida em sua casa com uma visita bastante especial na noite de terça-feira, 8. A artista, que iniciou o quarto ciclo de quimioterapia esta semana, contou aos seguidores que alguns amigos deram uma dose de ânimo em meio ao momento delicado.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta mostrou a cantora Marina Sena sentada ao seu lado durante um bate-papo descontraído e se derreteu com a presença da amiga. "Minha visita do dia. Ai, eu amo", declarou a filha de Gilberto Gil em um vídeo publicado; confira mais detalhes!