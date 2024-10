Ele mudou! Boa forma do filho de Preta Gil rouba a cena em novas fotos

Filho de Preta Gil, o músico Francisco Gil compartilhou novas fotos de sua viagem para os Lençóis Maranhenses e recebeu elogios para sua boa forma

Filho da cantora Preta Gil, o músico e artista Francisco Gil surpreendeu ao mostrar sua boa forma em novas fotos nas redes sociais. Nesta semana, ele curtiu alguns dias de descanso nos Lençóis Maranhenses e surgiu apenas de sunga nas novas imagens.

Com isso, o rapaz deixou à mostra o seu corpo definido. Ele perdeu peso nos últimos tempos e ficou musculoso, com direito a barriga tanquinho. Com isso, ele foi muito elogiado pelos seus seguidores no Instagram.

“Lindão!”, disse um fã nos comentários do álbum de fotos. “Que show do Xico é esse?”, brincou outro. “Perfeição”, escreveu mais um. “Que espetáculo”, comentou outro. “Gente, que gato”, declarou mais um.

Vale lembrar que Francisco Gil é integrante do grupo Gilsons e também faz projetos solo. Ele é filho de Preta Gil com o ator Otávio Muller.

Você sabia? Preta Gil já sofreu perdas gestacionais

Recentemente, Preta Gil abriu o coração e desabafou sobre o luto da perda de dois filhos, frutos do casamento com o ex-marido, Rafael Dragaud. A cantora, mãe de Francisco Gil, revelou que teve a gravidez interrompida aos cinco meses e destacou os desafios enfrentados durante esse momento difícil.

"Eu perdi dois bebês depois que eu tive o Fran. Me separei do Otávio, casei com o Rafael e nós ficamos grávidos do primeiro filho. A gestação foi até o quinto mês. Até que um dia, durante o ultrassom, o Francisco estava sentado na minha perna e o médico pediu para tiraram ele da sala. Eles não falam que o coração parou", iniciou ela em entrevista ao podcast Mil e Uma Tretas.

E continuou: "Foi uma confusão, falando para ligar para a obstetra, me levar no hospital. Até que o Rafael me contou que o coração do bebê tinha parado. Tentamos fazer uma curetagem e não deu certo, então, eu tive que fazer uma cesárea para tirar o bebê".