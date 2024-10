Preta Gil recebe visita especial após iniciar novo ciclo de quimioterapia

Em tratamento contra o câncer, a cantora Preta Gil surgiu sorridente após ser surpreendida com a visita de amigos em sua casa

A cantora Preta Gil foi surpreendida em sua casa com uma visita bastante especial na noite de terça-feira, 8. A artista, que iniciou o quarto ciclo de quimioterapia esta semana, contou aos seguidores que alguns amigos deram uma dose de ânimo em meio ao momento delicado.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta mostrou a cantora Marina Sena sentada ao seu lado durante um bate-papo descontraído e se derreteu com a presença da amiga. "Minha visita do dia. Ai, eu amo", declarou a filha de Gilberto Gil em um vídeo publicado.

Em seguida, ela compartilhou que além de Marina, os influenciadores Dudu Barros e Sabrina Rocha também faziam parte da visita especial. "O grupinho hoje", escreveu Preta Gil ao exibir os três amigos em sua sala de estar.

Preta Gil recebe visita de amigos - Reprodução / Instagram

Mais cedo, a cantora atualizou seu quadro de saúde e contou que, em comparação aos ciclos anteriores de quimioterapia, os enjoos diminuíram bastante. Atualmente, ela está realizando a quarta sessão do tratamento em casa com uma bomba portátil, responsável por ministrar o medicamento.

Preta Gil ainda aproveitou o momento para esclarecer aos seguidores o uso de uma possível aliança de compromisso. De acordo com a famosa, após surgir usando um anel dourado, internautas passaram a questionar se ela estaria em um relacionamento sério.

Em tom bem-humorado, Preta explicou que a 'aliança de compromisso', na verdade, é um medidor de frequência cardíaca. "Mapeia meu sono, minha atividade física, quantos degraus eu subi, quanto andei. Eu tenho usado para ajudar no tratamento mesmo, recomendo", disse.

Preta Gil relata sintoma em tratamento contra o câncer

A cantora Preta Gil contou ao público que iniciou um novo ciclo de quimioterapia na última segunda-feira, 7, em um hospital em São Paulo. A artista retomou o tratamento contra o câncer em agosto deste ano, após exames de rotina indicarem a volta do tumor em quatro locais distintos do corpo.

Por meio de seus stories no Instagram, Preta revelou que 'descobriu' um novo sintoma do tratamento somente no quarto ciclo. De acordo com a famosa, alguns enjoos antes de receber a medicação foram observados desde a primeira sessão, mas somente agora ela entendeu que se trata de um indício pré-ciclo; confira mais detalhes!