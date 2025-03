Zezé Di Camargo chama atenção dos fãs ao exibir braços musculosos

O cantor Zezé Di Camargo impressionou os seguidores das redes sociais ao postar uma foto exibindo o braço musculoso na academia

Zezé Di Camargo, de 62 anos, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais na noite desta segunda-feira, 17, ao exibir seus músculos.

O cantor sertanejo, casado com a influenciadora digital Graciele Lacerda, impressionou ao exibir seu braço todo definido e musculoso ao surgir de regata na academia.

Ao dividir o registro, Zezé fez um convite para os fãs. "Bora manter o corpo em forma?", perguntou o artista na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "O cara tem mais de 60 anos com esse corpo? Caramba!", disse um seguidor. "Maravilhoso, está forte meu ídolo", comentou outra. "Tem que respeitar", disparou um fã. "E eu dando zoom pra ver se é filtro, montagem etc... simplesmente é o Zezé aos 62 pleno e lindo", comentou mais uma.

Vale lembrar que Zezé Di Camargo é pai de Wanessa, Camilla e Igor Camargo, frutos de seu relacionamento com Zilu Camargo, e de Clara, que está com dois meses, de seu casamento com Graciele Lacerda.

Zezé Di Camargo encanta ao mostrar a neta com Clara

A neta de Zezé Di Camargo, Julia, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, 17, e recebeu uma declaração do sertanejo na rede social. Com uma foto da neta caçula com sua herdeira mais nova, a bebê Clara Lacerda Camargo, o artista se declarou. O famoso então falou sobre filha de Camilla Camargo ser sua única neta menina e como ela traz muita alegria para a família deles.

"Hoje é um dia mais do que especial! Estamos comemorando o aniversário da minha princesinha, da caçulinha das minhas netas, da única mulherzinha entre meus netos. Você traz tanta alegria para a nossa família, com seu jeitinho encantador e essa voizinha que é, sem dúvida, a mais charmosa do Brasil! Minha fofa, que Deus te abençoe sempre, te encha de luz, paz e felicidade. Que Ele guie cada passo seu e te proporcione uma vida repleta de momentos incríveis. O mais importante é que você seja sempre muito feliz! Um beijo enorme do vovô. Fica com Deus! Te amo, meu amor!", escreveu ele. Veja o post!

