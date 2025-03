Maiara impressiona ao exibir cinturinha na academia; veja

Na academia, Maiara impressiona ao fazer selfie no espelho exibindo seu físico atual; cantora chamou a atenção com cintura fina

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção ao postar uma nova foto em sua rede social exibindo seu físico atual. Nesta segunda-feira, 10, a famosa foi para a academia e registrou sua seu momento fitness com uma selfie no espelho.

Ao lado de seu personal trainer, a artista surgiu fazendo pose para ostentar sua cinturinha. De look fitness, Maiara deixou a barriga à mostra e também seu braço. "Pago!", disse ela sobre ter feito a atividade física.

Ainda nos últimos dias, após reatar o namoro com o cantor Matheus Gabriel, a cantora postou um vídeo romântico com o parceiro. Já ele fez uma postagem com uma série de fotos deles do passado e atuais.

Confira o clique de Maiara na academia:

O relacionamento de Maiara e Matheus Gabriel

Para quem não acompanhou, Maiara e Matheus Gabriel tinham terminado o relacionamento no fim de 2024. Um tempo depois, a cantora assumiu namoro com o com o empresário Mohamed Nassar. Meses depois, ela revelou que não estava mais com ele e agora assumiu novamente o cantor.

Vale lembrar que esta é a segunda vez, em cinco meses, que o casal retoma o relacionamento. Em agosto, eles chegaram a dar uma nova chance ao romance, mas o reencontro não durou muito. Na época, os dois viajaram juntos para os Estados Unidos, acompanhados da família. Maraisa também estava na viagem ao lado do então noivo, Fernando Mocó.

Os cantores teriam engatado romance em maio de 2023, quando surgiram rumores de que eles estariam juntos. Na ocasião, Maiara estava lidando com o término com Fernando Zor, com quem protagonizou um relação de idas e vindas.

Leia também:Após reatarem o namoro, Maiara posta foto beijando Matheus e se declara: "Te amo"