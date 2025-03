Maiara chama a atenção ao exibir shape musculoso: 'Pra quem não acreditou'

Na academia, Maiara chama a atenção ao fazer foto exibindo corpo musculoso; cantora brincou ao usar braço de homem para o clique

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, chamou a atenção ao compartilhar um novo clique em sua rede social nesta quarta-feira, 12. Na academia, a famosa brincou sobre estar com o shape bem musculoso.

Para isso, a artista contou com a ajuda de seu personal para fingir que seus braços estão volumosos. Maiara então apareceu sorrindo enquanto o profissional se posicionou atrás para lhe emprestar os músculos.

"Pra quem não acreditou! Tá aí o shape da gata! Vem né mim", disse a famosa. Nos comentários, os internautas reagiram. "Resultado da máquina do capitão América tá rápido em?", escreveu o namorado dela, o cantor Matheus Gabriel. "Tô ouvindo a Gracyanne chorar lá do BBB", falaram.

Ainda nos últimos dias, Maiara postou mais um clique na academia. Na ocasião, ela chamou a atenção ao exibir a cintura bem fina em um look fitness.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

O relacionamento de Maiara e Matheus Gabriel

Para quem não acompanhou, Maiara e Matheus Gabriel tinham terminado o relacionamento no fim de 2024. Um tempo depois, a cantora assumiu namoro com o com o empresário Mohamed Nassar. Meses depois, ela revelou que não estava mais com ele e agora assumiu novamente o cantor.

Vale lembrar que esta é a segunda vez, em cinco meses, que o casal retoma o relacionamento. Em agosto, eles chegaram a dar uma nova chance ao romance, mas o reencontro não durou muito. Na época, os dois viajaram juntos para os Estados Unidos, acompanhados da família. Maraisa também estava na viagem ao lado do então noivo, Fernando Mocó.

Os cantores teriam engatado romance em maio de 2023, quando surgiram rumores de que eles estariam juntos. Na ocasião, Maiara estava lidando com o término com Fernando Zor, com quem protagonizou um relação de idas e vindas.

