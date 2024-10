Preta Gil esclarece rumores de 'anel de compromisso': 'Várias mensagens'

A cantora Preta Gil, que iniciou um novo ciclo de quimioterapia, revelou aos seguidores qual a função de um anel apontado como 'aliança'

A cantora Preta Gil usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 8, para atualizar o público a respeito de seu quadro de saúde. Em tratamento contra o câncer, a artista iniciou o quarto ciclo de quimioterapia e já está em casa com a bomba portátil, responsável por ministrar o medicamento da sessão.

Por meio de um vídeo publicado nos stories de seu Instagram, Preta contou que, em comparação aos ciclos anteriores, os enjoos diminuíram bastante. "Minha bombinha com a quimioterapia fica aqui. Coloco a pochete e fico andando com ela dentro de casa o dia inteiro", disse ela, exibindo o item.

Em seguida, a filha do cantor Gilberto Gil revelou que tem recebido algumas mensagens perguntando sobre o uso de uma possível aliança de compromisso. Em tom bem-humorado, a famosa esclareceu os rumores e explicou que o anel dourado trata-se de um medidor de frequência cardíaca.

De acordo com Preta Gil, a 'aliança' ajuda a monitorar sua saúde em meio ao tratamento contra o câncer. "Recebo várias mensagens no direct me perguntando se essa aliança é de compromisso com alguém. É um medidor de frequência cardíaca, mapeia meu sono, minha atividade física, quantos degraus eu subi, quanto andei", explicou ela.

"Está [conectado] no meu celular, e eu vejo tudo, minha noite de sono, quantas horas eu dormi profundamente, quantas vezes levantei durante a noite, é muito bom. Eu tenho usado para ajudar no tratamento mesmo, recomendo. Não é aliança, não, gente", completou a famosa.

Preta Gil esclarece uso de possível anel de compromisso - Reprodução / Instagram

