Jojo Todynho impressiona ao mostrar novas curvas em macacão branco fitness

De macacão branco de ginástica, Jojo Todynho impressiona ao deixar seu novo corpo em evidência; cantora recebeu comentário até de Solange Frazão

A cantora Jojo Todynho começou o dia com muita animação e energia ao compartilhar um vídeo nesta segunda-feira, 30, em sua rede social, dançando com um look de academia. Exibindo suas novas curvas após emagrecer mais de 60 kg com cirurgias bariátrica e algumas plásticas, ela não passou despercebida.

Usando um macacão de ginástica, de cor branca, a famosa exibiu sua cinturinha e chamu muita atenção ao deixar seu corpaço em evidência. "Não me interessa", escreveu ela na legenda e não demorou para receber vários comentários.

Os internautas então reagiram ao verem a futura advogada no vídeo se mostrando. "Muito maravilhosa", admirou a musa fitness Solange Frazão. "Mulher feliz é outro nível", notaram outros após a famosa assumir seu novo namorado.

É bom lembrar que, após perder cerca de 60 kg depois da cirurgia bariátrica nos últimos meses e mudança de hábitos, como dieta e treino, a cantora passou por cirurgias para tirar excesso de pele, gordura e diminuir os seios. Além de ter trocado o implante por motivo estético, ela explicou que também fez a cirurgia por questão de saúde.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho revela como conheceu o novo namorado

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! Neste domingo, 29, ela mostrou a primeira foto trocando um beijo apaixonado com o empresário Kleber Bulhões durante um passeio em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos. Agora, ela contou como eles se conheceram.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a funkeira disse que conhece o empresário há três anos, quando eles deram Match em um aplicativo. Porém, eles perderam o contato e só voltaram a se encontrar há alguns meses. O pedido do namoro aconteceu há poucos dias. Saiba tudo aqui.