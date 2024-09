Jojo Todynho revela como conheceu o novo namorado: ‘Eu aceitei’

Jojo Todynho acaba com mistério sobre novo namorado e revela como eles se conheceram há alguns anos e o reencontro com pedido de namoro

A cantora Jojo Todynho está apaixonada! Neste domingo, 29, ela mostrou a primeira foto trocando um beijo apaixonado com o empresário Kleber Bulhões durante um passeio em um parque de diversões na Califórnia, Estados Unidos. Agora, ela contou como eles se conheceram.

Em conversa com o colunista Leo Dias, a funkeira disse que conhece o empresário há três anos, quando eles deram Match em um aplicativo. Porém, eles perderam o contato e só voltaram a se encontrar há alguns meses. O pedido do namoro aconteceu há poucos dias.

"Eu já conheço ele há três anos. Logo depois que eu saí da Fazenda, eu fiz a propaganda para um aplicativo de relacionamento. Aí eu conheci ele nesse aplicativo, no início de 2021. A gente começou a ficar, e nós paramos de ficar. Eu só fiz cagada de 2021 para a frente, e ele também teve os devaneios da vida dele. E agora, depois de três anos, a gente voltou a se falar”, disse ela.

Então, ela contou que o amado mora nos Estados Unidos e eles se encontraram pessoalmente quando ela viajou para lá há poucos dias. "E aí eu já estava com a viagem marcada por conta do intercâmbio que eu ia fazer, só que eu não fiz o intercâmbio, eu vi que tinha o show do Usher, eu já tinha comprado o ingresso, e a gente voltou a se falar. Ele conto que estava morando em tal lugar e eu falei do show do Usher. A gente voltou a se falar em março desse ano. Agora, essa semana, antes de eu vir embora, ele me pediu em namoro e eu aceitei. Coisas boas da vida a gente tem que aproveitar e eu estou em uma fase muito boa da minha vida, de foco no trabalho, foco na saúde, foco nos estudos”, refletiu.

Jojo Todynho e seu novo affair - Foto: Reprodução / Instagram

A boa forma de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho impressionou os seus seguidores ao mostrar sua nova silhueta após passar por cirurgias plásticas. A musa apareceu apenas de biquíni no estilo fio-dental ao posar na piscina de um hotel em Los Angeles, Estados Unidos.

A beldade deixou à mostra sua cintura fininha e as curvas impecáveis ao caprichar nas poses. “Ela é uma deusa aquariana. Ela é simultaneamente mel e fel”, disse ela na legenda.

Recentemente, Jojo passou por duas cirurgias plásticas. Ela fez a abdominoplastia com lipoaspiração para remover o excesso de pele do abdômen após emagrecer. E ela também realizou uma cirurgia nos seios para colocar prótese.

Além disso, a cantora ainda revelou qual é o seu peso atual depois de emagrecer mais de 50 quilos. Em agosto de 2024, Jojo contou que está com 86 kg.