Jojo Todynho beija homem durante viagem nos EUA e dá o que falar: ‘Romance'

Fãs ficam empolgados com foto de Jojo Todynho ao lado de bonitão durante viagem na Califórnia. Veja a foto do beijo

A cantora Jojo Todynho agitou o domingo, 29, nas redes sociais ao aparecer em clima de romance. Durante sua viagem para a Califórnia, nos Estados Unidos, ela foi em um parque de diversões muito bem acompanhada. Em uma das fotos, ela apareceu trocando um beijo com um homem bonitão.

Na imagem, a cantora e o rapaz apareceram trocando o carinho romântico na entrada do parque depois de um passeio em um carro conversível. No entanto, a funkeira não revelou a identidade do rapaz e nem o status do relacionamento.

Mesmo assim, os fãs ficaram empolgados com a novidade e já torcem para que eles formem um casal. “Olha ela de romance”, disse um seguidor. “Casal lindo”, declarou outro. “Agora sim! Um negão de responsa para a preta mais empoderada do Brasil”, brincou mais um. “Sejam felizes”, desejou outro.

Jojo Todynho e seu novo affair - Foto: Reprodução / Instagram

A boa forma de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho impressionou os seus seguidores ao mostrar sua nova silhueta após passar por cirurgias plásticas. A musa apareceu apenas de biquíni no estilo fio-dental ao posar na piscina de um hotel em Los Angeles, Estados Unidos.

A beldade deixou à mostra sua cintura fininha e as curvas impecáveis ao caprichar nas poses. “Ela é uma deusa aquariana. Ela é simultaneamente mel e fel”, disse ela na legenda.

Recentemente, Jojo passou por duas cirurgias plásticas. Ela fez a abdominoplastia com lipoaspiração para remover o excesso de pele do abdômen após emagrecer. E ela também realizou uma cirurgia nos seios para colocar prótese.

Além disso, a cantora ainda revelou qual é o seu peso atual depois de emagrecer mais de 50 quilos. Em agosto de 2024, Jojo contou que está com 86 kg.