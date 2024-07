Jojo Todynho detalha cirurgias plásticas e comenta sobre recuperação

A influenciadora Jojo Todynho realizou cirurgias plásticas e renovou o corpão após perder mais de 50 kg e revelou quando fará a próxima

Recentemente, a influenciadora digital e cantora Jojo Todynhorealizou algumas cirurgias plásticas e agora está cuidando de sua recuperação. Na noite de segunda-feira, 29, a artista, que está retomando a rotina aos poucos, usou as redes sociais para conversar um pouco com os seguidores a respeito dos procedimentos estéticos.

Através de seu Instagram oficial, Jojo contou como está o pós-cirúrgico e revelou que pretende aderir a outras intervenções em breve. Para quem não sabe, ela fez uma abdominoplastia com lipoaspiração após emagrecer mais de 50 kg depois da cirurgia bariátrica, realizada há cerca de um ano.

"Eu fiz abdominoplastia com lipo. Fiz lipo nas costas, fiz lipoescultura, só não mexi no glúteo, porque eu já tinha feito. Da primeira vez que eu fiz lipo, eu tinha colocado a gordura no glúteo, então agora só vou fazer harmonização do glúteo para deixar ele bonitinho. Depois, vou tirar meu silicone e colocar outro. Tenho um litro e eu vou diminuir", detalhou Jojo Todynho.

Em seguida, a famosa explicou que não aproveitou o momento para realizar a troca do silicone para não pesar na recuperação. "Eu não fiz tudo de uma vez, porque é muito incômodo", relatou Jojo. Em seguida, ela contou que precisou alugar uma cama hospitalar no início para auxiliar no pós-operatório.

"Tem gente que sente dor. Eu não senti dor nenhuma, graças a Deus, é só incômodo mesmo. Eu tive que alugar aquelas camas de hospital, que sobe e desce porque tem que dormir assim [virada para cima], não posso virar de lado. Já estou na minha caminha, mas cheia de travesseiros", esclareceu ela, ressaltando que fará novas cirurgias após sua total recuperação. "Cicatrizou aqui, eu faço depois", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JoJo (@jojotodynho)

Jojo Todynho aparece com vestido justinho após cirurgias plásticas

Neste sábado, 27, Jojo Todynho surgiu em suas redes sociais 12 dias após passar por algumas cirurgias plásticas. A famosa realizou uma abdominoplastia com lipoaspiração após emagrecer mais de 50kg após a cirurgia bariátrica.

Em seu Instagram Stories, Jojo surgiu com um vestido preto bem justinho e mostrou que ainda está usando cinta. "Boa tarde! Estou de volta. Toda enfaixada. Não tem resultado para mostrar, né, gente? Esse corpinho só irá aparecer no verão, mesmo. Só vou mostrar quando fizer o meu peito", começou ela.

Em seguida, Jojo fez questão de agradecer pelo carinho dos fãs. "Quero agradecer pelo carinho. Nessa semana me cuidei, fiz as unhas, sobrancelhas, cílios. Estou bem graças a Deus. Recuperada. São doze dias de abdominoplastia com lipoaspiração. Lipei até as coxas, por dentro. Estou ótima, tirei o dreno hoje, e vou para a rua", afirmou; confira o registro!