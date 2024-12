Gloria Pires dá show de boa forma na academia; veja o vídeo

Em vídeo treinando na academia, Gloria Pires dá show de boa forma e chama a atenção com seu foco; confira o treino da famosa

A atriz Gloria Pires, de 61 anos, compartilhou um vídeo nesta quarta-feira, 11, mostrando um pouco como é seu treino de superiores na academia. Bem concentrada e cheia de foco, a famosa apareceu se dedicando na musculação.

Usando um look fitness em tons de verde, a mãe de Cleo esbanjou sua boa forma e falou sobre estar pegando pesado nos exercícios com as festas de fim de ano. Gloria Pires então inspirou seus seguidores com a publicação de saúde.

"Mais um ano chegando ao fim, e a gente tá como? ", escreveu ao postar o vídeo realizando um treino de braços. Nos comentários, os internautas logo admiraram a artista. "Uma inspiração para nós mulheres", falaram. "Parabéns pelo foco", elogiaram outros.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria Pires falou sobre sua relação com a beleza. Ela contou que prioriza produtos naturais e que são amigos do meio ambiente. Além disso, gosta de estudar sobre o tema. "Eu sempre busquei produtos que cuidassem da minha pele e respeitassem a natureza. O Óleo Glorioso é a concretização desse desejo, fruto de anos de expectativa e pesquisa. Ele combina a força regeneradora do mulateiro com outros ativos poderosos, proporcionando hidratação, proteção e prevenção de forma natural e eficaz", conta ela sobre o produto de sua empresa, a Bemgloria.

Marido de Glora Pires passou por cirurgia

O cantor Orlando Morais se submeteu a uma cirurgia no maxilar para tratar as crises de apneias do sono. O artista, que é casado com a atriz Glória Pires, apareceu de máscara cirúrgica e contou sobre o tratamento em um vídeo postado no Instagram na sexta-feira, 6. O veterano, de 62 anos, deverá passar por uma nova cirurgia em breve na mesma região.

"Isso não é uma fantasia. Vim fazer um tratamento aqui na clínica porque estava tendo uma crise de apneias muito grande. Essa dificuldade de falar é porque eu fiz uma cirurgia. Tenho mais uma só (cirurgia) para fazer", explicou.

"Quis fazer esse vídeo para que mais pessoas pudessem ir ao médico e saber porque não estão dormindo bem, porque têm dor de cabeça e porque fica tonto", continuou. Saiba mais aqui!