Orlando Morais, marido de Glória Pires, passa por cirurgia e expõe motivo

O cantor Orlando Morais revela que passou por uma cirurgia no maxilar e tem tido acompanhamento de uma fonoaudióloga para reabilitação de fala

O cantor Orlando Morais se submeteu a uma cirurgia no maxilar para tratar as crises de apneias do sono. O artista, que é casado com a atriz Glória Pires, apareceu de máscara cirúrgica e contou sobre o tratamento em um vídeo postado no Instagram nesta sexta-feira, 6. O veterano, de 62 anos, deverá passar por uma nova cirurgia em breve na mesma região.

"Isso não é uma fantasia. Vim fazer um tratamento aqui na clínica porque estava tendo uma crise de apneias muito grande. Essa dificuldade de falar é porque eu fiz uma cirurgia. Tenho mais uma só (cirurgia) para fazer", explicou.

"Quis fazer esse vídeo para que mais pessoas pudessem ir ao médico e saber porque não estão dormindo bem, porque têm dor de cabeça e porque fica tonto", continuou.

A médica Giselle Elias ajudou o cantor a explicar o procedimento médico. "Ficamos feliz de ver a sua adesão ao tratamento que não é simples. Ele apresentava sintomas que comprometiam a qualidade de vida. Essa é a primeira etapa... Ele fez expansão da maxila, consigo a gente descruza os maxilares. Na segunda etapa será feito um avanço dos dois maxilares", pontuou.

O artista também tem tido acompanhamento da fonoaudióloga Cinthia Resende. "A gente vai trabalhar com reabilitação de fala e comunicação em geral, além de dar um toquezinho na voz", explicou a fono.

Assista ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

Declaração de amor

Em agosto, Glória Pires iniciou as comemorações do seu aniversário com uma declaração de amor do marido, Orlando Morais. Na ocasião, o cantor e compositor celebrou a chegada dos 61 anos da amada em uma bela homenagem de aniversário em seu perfil no Instagram.

Na publicação ilustrada por diversas fotos do casal, Orlando ressaltou o quanto é apaixonado por ela. "Como escrever sobre alguém que além de tanta admiração, tanto orgulho, mora e ocupa seu coração por inteiro. Como não amar um ser humano que não mata nem uma formiga, que luta pela água, e beija o ar com tamanho agradecimento", iniciou.

"Escolhemos nos escolher nessa vida, brincamos de seguir juntos tropeçando e gargalhando, olhamos um para o outro e está tudo dito, nos prometemos outras vidas que ainda virão. Ninguém nunca vai nos entender, nem nós mesmos. É uma mágica sem truques, dois cometas brincando no céu, duas vidas em uma só. Cleo, Anttónia, Ana , Bento… O que mais eu posso te dizer…. Te amo, feliz aniversário", completou na ocasião.

Juntos há mais de 30 anos, os dois são pais de Anttónia, de 32 anos, Ana, de 24, e Bento, de 19. Gloria é mãe de Cleo, fruto de sua antiga relação com o cantor Fábio Jr. A atriz, que conheceu o padrasto ainda muito criança, também o considera como pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Orlando Morais (@orlandomorais62)

Leia também: Gloria Pires celebra aniversário de 20 anos do filho caçula: 'Passou rápido'