Gloria Pires revela segredo da beleza e defende cuidados naturais: ‘Consciente’

CUIDADOS COM A PELE

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria Pires revela segredo da jovialidade e conta rotina de cuidados com a pele

De férias na Europa, Gloria Pires (61) tem chamado a atenção dos fãs por conta da sua beleza natural. De cabelos curtos e grisalhos, a atriz consagrada evidencia uma pele impecável e sorriso de ponta a ponta. O segredo da jovialidade da artista frequentemente desperta a curiosidade das pessoas.

Casada com o músico Orlando Morais (62), ela é mãe Cleo (42), Anttónia (32), Ana (24) e Bento (20). A experiência da maternidade é encarada com naturalidade e, sempre que pode, a artista viaja em família para criar novas memórias.

Em entrevista à CARAS Brasil, Gloria explica que sua relação com a beleza sempre foi pautada no consumo consciente. Ela prioriza produtos naturais e que são amigos do meio ambiente. Além disso, gosta de estudar sobre o tema.

"Eu sempre busquei produtos que cuidassem da minha pele e respeitassem a natureza. O Óleo Glorioso é a concretização desse desejo, fruto de anos de expectativa e pesquisa. Ele combina a força regeneradora do mulateiro com outros ativos poderosos, proporcionando hidratação, proteção e prevenção de forma natural e eficaz", conta ela.

A artista também é empresária e comanda a Bemgloria, uma empresa que tem como foco cosméticos e produtos para cabelo e rosto com máximo respeito ao meio ambiente. Os pilares pautados na vida pública e pessoal da famosa.

"Com ômegas 3, 6 e 9, o produto auxilia a cicatrização e nutre profundamente, equilibrando a produção de ácido hialurônico, elastina e colágeno para uma pele renovada e saudável. Uso o Óleo Glorioso há sete anos, todos os dias, e ele transformou minha pele. Mais do que um produto, ele é uma celebração à força da natureza e um convite para cuidarmos de nós mesmos de forma consciente e sustentável", conclui.

