Orlando Morais faz revelação sobre Cleo: 'Pulou para dentro da minha vida'

Em entrevista à TV CARAS, marido de Gloria Pires, Orlando Morais, confessa sobre sua relação com Cleo e reforça carinho pela enteada

Orlando Morais (62) tem uma carreira brilhante como cantor e compositor. O sucesso profissional só não brilha mais que o quesito paternidade. Presente na vida dos filhos, ele também tem uma relação muito próxima com sua enteada, Cleo (41). Em entrevista à TV CARAS, o artista abre o coração ao compartilhar proximidade com a atriz: "Pulou para dentro da minha vida".

Cleo é filha de Fábio Jr (70) e Glória Pires (60), com quem Orlando Morais é casado há mais de 30 anos. Ele revela que tem muito respeito ao pai biológico da atriz e cantora, mas reforça que Cleo é como uma de suas filhas.

"Eu poderia ser um grande amigo da Cleo, não tinha necessidade ou obrigação de me tornar pai, podia ser um grande amigo, mas desde que eu botei ela na minha vida, é para sempre, independente de qualquer coisa!", confessa.

Orlando Morais se casou com Glória Pires quando sua enteada tinha apenas cinco anos de idade e, desde então, ele adotou ela como uma de suas filhas. O artista menciona que a relação é recíproca e os dois tem muito carinho e respeito.

"Eu conheci ela com 5 anos, a Cleo passou a fazer parte da minha vida de uma maneira tão importante que, talvez, tenha sido uma das coisas mais importantes da minha. Ela me agradece demais, mas eu tenho que agradecê-la, porque ela me amparou, ela pulou para dentro da minha vida e me ensinou muitas coisas. Não tem diferença nenhuma dos outros filhos", declara.

VAI RECEBER O MESMO

A parceria dos dois é tão grande, que Orlando Morais compartilha que incluiu Cleo em seu testamento. O artista afirma que como considera a atriz uma de suas filhas, é mais do que justo ela receber a mesma parte que os irmãos.

"Eu fiz meu testamento, fiz minha coisas todas e a Cleo recebendo as mesmas coisas [que os meus filhos] porque é minha filha, é minha filha igual. Não tem nada de diferente dos outros. Ela tem adoração por mim e eu por ela. A gente convive muito bem", finaliza Orlando Morais.

