Virginia posta vídeo exibindo detalhes da festa luxuosa de Maria Flor

Após promover uma festa para celebrar o aniversário de Maria Flor, Virginia Fonseca posta vídeo exibindo detalhes do evento luxuoso

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe promoveram uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. E nesta quarta-feira, 23, a famosa postou um vídeo exibindo o evento e impressionou com os detalhes.

O vídeo registra momentos da festa inspirada na personagem Magali, da Turma da Mônica. Com uma decoração para lá de luxuosa e muitos brinquedos, Floflo, como é carinhosamente chamada, apareceu curtindo muito seu dia. A publicação mostra ainda o presente que o ator João Guilherme deu para a sobrinha.

A decoração contou com vários cenários, incluindo a área das mesas para refeições, a área do bolo e doces, um palco para shows e até um local com carrossel. Além de vários objetos temáticos enfeitando o salão do chão ao teto, com referências ao universo da Turma da Mônica. Além disso, as crianças participaram de atividades personalizadas.

"Ontem foi dia de comemorar a vida da nossa Floflo!!! Preparamos uma festa linda e Deus esteve presente em cada detalhe... Floflo pegou uma gripezinha chata mas mesmo assim curtiu muito o aniversário com toda família e amigos!! Teve show da turma da Mônica, do papai Zé Felipe, participação do vovô Leo e muito modão com Matogrosso & Mathias", escreveu a influenciadora na legenda.

"Que festa linda e abençoada!! Só gratidão por absolutamente tudo!! Estou em êxtase até agora", completou ela, que agradeceu o trabalho de seus parceiros. "Obrigada todos que estiveram presentes e todos vocês que acompanharam por cá, se não fosse vocês a festa não teria sido tão especial. Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", finalizou.

Veja o vídeo: