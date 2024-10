João Guilherme dá presente inusitado para as sobrinhas Maria Alice e Maria Flor

Irmão de Zé Felipe, João Guilherme vai ao aniversário da Maria Flor e leva presente inusitado para ela e Maria Alice

O ator João Guilherme esteve em Goiânia nesta terça-feira, 22, para prestigiar o aniversário de sua sobrinha Maria Flor, filha de Virginia e Zé Felipe. A menina completou 2 anos de idade e ganhou uma festa luxuosa em um salão de festas. Antes de ir para o local do evento, ele passou na casa do irmão e entregou o presente para Maria Flor e Maria Alice.

João escolheu presentear as sobrinhas com coelhos brancos. Ele pegou a mãe das meninas de surpresa com seu presente inusitado, mas fez a alegria das crianças.

Nas redes sociais, o influencer Lucas Guedez registrou o momento da entrega dos coelhos e a surpresa de Virginia. “Tio João trouxe coelho para vocês [risos]”, disse ela.

Passeio de João Guilherme e Bruna Marquezine

A atriz Bruna Marquezine e o ator João Guilherme estão namorando há alguns meses e o romance segue firme e forte. Na manhã desta terça-feira, 1º, eles foram flagrados pelos paparazzi enquanto voltavam de uma praia no Rio de Janeiro.

Os dois estavam com roupas de banho. Ele surgiu com bermuda e sem camisa. Enquanto isso, Bruna exibiu sua beleza impecável com biquíni vermelho e camisa longa branca.

Logo depois, os dois entraram em um prédio perto da orla.

O casal assumiu o romance no início de agosto. Porém, as especulações de que eles estariam juntos começaram em abril. Recentemente, eles estiveram juntos em Paris, na França, para ela participar de eventos do mundo da moda.

