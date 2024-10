Virginia duvidou da presença de João Guilherme na festa de Maria Flor: ‘Eu apostei’

Virginia Fonseca revela que fez aposta envolvendo a presença de seu cunhado, João Guilherme, na festa da filha, Maria Flor

Na noite da última terça-feira, 22, Virginia Fonseca e Zé Felipe organizaram um evento luxuoso para comemorar o aniversário de dois anos da filha, Maria Flor, em Goiânia. Entre os convidados, eles receberam o tio da menina, João Guilherme. No entanto, a influenciadora digital duvidou da presença do cunhado e revelou que fez até uma aposta.

Nos stories de seu perfil do Instagram, Virginia filmou João Guilherme bem de pertinho e contou que estava duvidando que ele marcasse presença no evento de sua filha. Isso porque o ator tem a agenda bastante comprometida e raramente consegue participar das festas da família: "Olha quem está aqui, mais goiano do que nunca”, ela brincou.

“Finalmente, hein, João. Sabe que eu apostei com o Lucas que você não vinha, né?", Virginia revelou sua aposta em tom de brincadeira. Na sequência, João afirmou que jamais perderia o aniversário de dois anos de uma de suas sobrinhas: "Claro que eu vinha, a Floflo só faz dois anos uma vez na vida”, o ator entrou no clima e brincou com a influenciadora.

Por fim, Virginia ironizou a presença do namorado de Bruna Marquezine: "Gente, como é que pode mentir desse tanto?", ela se divertiu com o cunhado, que desembarcou no centro-oeste apenas para participar do evento. Inclusive, o ator não chegou de mãos vazias e levou alguns presentes um tanto quanto inusitados para as sobrinhas.

Isso porque João escolheu presentear as sobrinhas com coelhos brancos. Ele pegou a mãe das meninas de surpresa com seu presente inusitado, mas fez a alegria das crianças. Nas redes sociais, o influencer Lucas Guedezregistrou o momento da entrega dos coelhos e a surpresa de Virginia. “Tio João trouxe coelho para vocês”, disse ela.

Na última terça-feira, 22, foi realizada a tão aguardada festa de aniversário da pequena Maria Flor, que está completando dois anos de idade. Para celebrar o momento especial, Virginia Fonseca elegeu um look elegante para o evento, que contou com a temática 'Turma da Maria Flor em Floflo faz 2', inspirada na personagem Magali, de Turma da Mônica.

