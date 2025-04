Claudia Melo conduz os passos com positividade e avisa: 'A gente atrai o que deseja'

Em entrevista à Revista CARAS a atriz Claudia Melo comenta sua experiência na Ilha de CARAS, realizada no litoral fluminense

Amante da natureza e do litoral fluminense, Claudia Melo (39) não poderia ficar de fora da temporada 2025 da Ilha de CARAS by Gav Resorts. A atriz passou alguns dias em Angra dos Reis e aproveitou para apreciar a paisagem, desfrutar experiências, degustar a alta gastronomia e, claro, criar novas amizades.

"Eu estou reencontrando amigos, fazendo novos amigos, sem falar na experiência gastronômica, que está sendo incrível! E a vista não tem igual, Angra dos Reis realmente é o lugar da realeza", celebra Claudia Melo , também influenciadora, que aproveitou a estadia para relaxar antes de iniciar as gravações da próxima temporada da série Arcanjo Renegado, do Globoplay.

Como resume sua primeira vez na Ilha da CARAS?

Estou muito feliz, porque é algo que eu sonhava desde criança. Eu falo que a gente tem que ter sonhos, pensamentos positivos, porque a gente atrai aquilo que a gente deseja. Nunca imaginei que estaria aqui e hoje estou. Então, estou muito feliz.

Você já vai iniciar as gravações da próxima temporada de Arcanjo Renegado?

Vem aí! Sou muito grata por isso, porque o Afro Reggae tem aquela pegada que eu acredito, que é de ajudar o próximo, dar oportunidades a quem ainda não teve, eu me sinto em casa. Vou sair da Ilha renovada para iniciar os preparativos para a quinta temporada. E esse ano ainda estreia a quarta! Vem muita emoção por aí, tem que preparar o coração!

Sonha em fazer novela?

Eu vim de novelas e tenho esse sonho. Estou na expectativa, estou aberta a propostas, a testes que estão acontecendo. E também estou realizando um sonho. Eu escrevi um longa, ele está bem bacana, está em produção e, em breve, vamos começar a rodar. Além disso, já tenho dois projetos, que ainda não estrearam, porque são independentes: um longa e uma série. Agora, nesse, vou ser a atriz principal. Já escrevi cinco peças também e, em breve, estreia uma delas. E se eu não atuar, vou dirigir o espetáculo.

Se a oportunidade não vem, você cria, não é?

Eu costumo dizer que somos estrelas, o céu é grande, tem espaço para toda a constelação, mas a gente tem que se destacar. E se não vem a oportunidade, você precisa criar, mostrar que é capaz. Como vão conhecer o seu trabalho? É com você produzindo. Essa nova era que nós estamos vivendo é muito favorável para o artista, porque a gente consegue se produzir e mostrar o nosso trabalho. As redes sociais são ótimas, uma boa vitrine, acho que é um plus para o artista. O streaming também ajuda. É um universo com espaço para toda constelação, cada um pode mostrar o seu brilho. Mas tem que ir atrás, não pode ficar esperando.

