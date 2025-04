Maíra Cardi revela diagnóstico durante a gravidez: 'A gente assustou muito'

A coach Maíra Cardi anunciou que está grávida do marido, Thiago Nigro. Após a revelação, ela falou sobre um diagnóstico que recebeu na gestação

A coach Maíra Cardi anunciou neste sábado, 26, que está grávida do marido, Thiago Nigro. Após a revelação, ela fez uma nova publicação nas redes sociais neste domingo, 27, para contar que foi diagnosticada com trombofilia, que é a predisposição do sangue em formar coágulos, podendo levar a sérias complicações.

"Assim que eu descobri a gravidez, meu médico falou assim: 'Maira, tem alguma coisa errada. Se você já tem dois filhos e você nunca perdeu, e você acabou de perder um e engravidou em um período tão curto, tem alguma coisa errada e eu vou pedir para você fazer alguns exames.' E ele pediu exame de trombofilia e deu positivo", contou ela, que disse estar tomando um medicamento anticoagulante.

E continuou: "Assim que a gente ficou sabendo, a gente assustou muito porque a nossa babá morreu disso e a gente ficou bem apavorado. Eu não contei para a Sofia e nem vou, porque é uma coisa que assustaria bastante ela. Mas eu comecei a estudar sobre a doença, entender o caso e eu fiquei mais tranquila. Porque quando você toma o remédio, principalmente no pós-parto, daí você não morre. A grosso modo é assim. Mas os 40 dias pós-parto são os mais perigosos".

"Só que ao mesmo tempo tem que ter muito cuidado porque o remédio deixa o sangue fino. Então, por exemplo, eu não posso sofrer um acidente porque eu posso ter uma hemorragia. Então é uma coisa que tenho que ter muito cuidado. Mas é Deus. Inicialmente, a gente estava bem apavorado, mas agora eu já estou mais calma", desabafou a artista.

Vale lembrar que Maíra já é mãe de Lucas, de 23 anos, e Sophia, de 6 anos. E ela engravidou novamente poucos meses após perder um bebê. Ela sofreu um aborto espontâneo na primeira vez que engravidou do atual marido.

Veja o desabafo completo: