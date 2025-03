Viih Tube mostra tatuagens em homenagem à família

Em suas redes sociais, Viih Tube fez questão de mostrar suas novas tatuagens em homenagem ao marido Eliezer e aos filhos Lua e Ravi

Em suas redes sociais, Viih Tube sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 33 milhões de seguidores.

No último sábado, 15, a digital influencer aproveitou o tempo livre para fazer novas tatuagens em homenagem à família. A famosa homenageou o marido Eliezere os filhos Lua, de quase dois anos, e Ravi, de quatro meses. Viih também não esqueceu seus cachorrinhos de estimação.

Primeiro, Viih escreveu Ohana no braço, a palavra siginifica família. No mesmo braço, ela desenhou uma mão dada com duas mãozinhas de criança, e escreveu os nomes dos filhos.

Em seguida, ela mostrou a tatuagem de seus dois cachorrinhos de estimação. "As três patinhas eu já tinha. São de cachorrinhos que eu tinha, que já se foram", disse ela.

Em outro braço, Viih ainda desenhou sua família inteira com o marido, os filhos e os pets. Nas costas, ela desenhou uma lua e um sol, fazendo referência ao significados dos nomes dos filhos.

Mesversário

Dia especial na casa de Viih Tube e Eliezer! No sábado, 15, o casal organizou uma festinha intimista para celebrar mais um mesversário do filho caçula, Ravi. O pequeno completou quatro meses de vida na última terça-feira, 11.

Por meio das redes sociais, Viih e Eliezer compartilharam com o público alguns detalhes do evento feito especialmente para o bebê. Desta vez, o tema escolhido foi Power Rangers e, além de Ravi, toda a família também entrou no clima da festa e se fantasiaram com roupas dos personagens da série.

Esbanjando fofura, o herdeiro caçula dos famosos apareceu com um look branco, enquanto Lua Di Felice, de um ano, primogênita do casal, surgiu fantasiada de Ranger Rosa. Os familiares dos ex-BBBs ainda realizaram uma encenação divertida em referência aos super-heróis.

Na legenda da postagem, Viih Tube contou que Eliezer foi o responsável pela escolha do tema. "GO, GO POWER RANGERS! Quatro meses do nosso Ranger Branco Ravi. Parabéns meu guerreiro! Mais um mês crescendo com muita saúde. Esse mês quem escolheu o tema foi o Eli, ele disse que só quem é +30 vai saber que desenho é esse", escreveu a famosa.

Leia também: Viih Tube mostra momento fofíssimo entre os filhos Lua e Ravi