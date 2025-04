Rafael Cardoso surge com a filha caçula e se declara: 'Agradeço todos os dias'

O ator Rafael Cardoso compartilhou nas redes sociais momentos especiais ao lado de sua filha caçula, Helena, fruto do relacionamento com Carol Ferraz

O ator Rafael Cardoso chamou atenção dos seguidores ao compartilhar um momento cheio de carinho e diversão ao lado de sua filha caçula, Helena, fruto de seu relacionamento com Carol Ferraz.

“Amor e mais amor! Agradeço todos os dias a oportunidade de poder viver esta alegria! De poder acompanhar cada momento! Viva todos os papai e todas as mamães!” , escreveu na legenda da publicação, que reuniu vários momentos ao lado da filha.

Apesar da repercussão positiva entre alguns seguidores, a postagem também recebeu comentários críticos. Enquanto muitos elogiaram o momento em família, outros apontaram a ausência do ator na vida dos filhos Valentin e Aurora, de seu antigo casamento com Mari Bridi. Desde o término, anunciado em dezembro de 2022, ele tem se mantido distante das crianças.

Confira os cliques ao lado da filha:

Primeiro ano de vida de Helena

Na quarta-feira, 27 de novembro, a filha caçula do ator, Helena Maria, completa 1 ano de vida e ganhou uma bela homenagem de aniversário dos papais. Através das redes sociais, o artista dividiu um vídeo com diversos registros da pequena, incluindo o dia do nascimento e o crescimento ao longo dos últimos 11 meses.

O registro foi compartilhado em uma publicação conjunta com a namorada, Carol Ferraz, que escreveu uma declaração especial à bebê. Ao longo do relato emocionante, a companheira de Rafael Cardoso destacou o quanto sua vida mudou para melhor desde a chegada da herdeira.

"1 aninho do meu raio de sol, meu pedacinho de amor, que trouxe uma nova razão para meus dias. Há 1 ano atrás, não imaginava o quanto minha vida mudaria para sempre. Helena chegou trazendo um amor tão puro e imenso que não existem palavras suficientes para descrever."

