Bruna Biancardi mostra a casinha de bonecas das filhas pronta

A influencer Bruna Biancardi e o futebolista Neymar Jr. presenteiam Mavie, de um ano, e Mel, que ainda está na barriga, com casa de brinquedo dos sonhos

A influencer Bruna Biancardi, de 30 anos, decidiu mostrar a casinha de bonecas de suas filhas com o jogador de futebol Neymar Jr., de 33. O casal presenteia o brinquedo para Mavie, de um ano, e Mel, que ainda está na barriga. Na ocasião, Biancardi mostrou a primogênita conhecendo a casinha e, ao exibir o momento, falou sobre o presente:

“Por aqui estamos apaixonadas por essa casinha! Vim mostrar para vocês uma coisa muito especial que chegou por aqui! Uma casinha que é simplesmente um encanto, cada detalhe foi pensado com muito carinho, desde o modelo, o estilo, as cores tudo escolhido para ficar do jeitinho que a gente imaginou!”, contou.

E continuou: “Além de linda, essa casinha é super segura, e feita com materiais de qualidade, algo que eu não abro mão! O acabamento é impecável, acende as luzinhas, sério, dá para ver o capricho em cada detalhe! Eles trabalham com projetos personalizados e entregam tudo pronto, montadinho e sem dor de cabeça!”.

Detalhes da casinha de bonecas

O casal mandou uma empresa fazer a casinha de bonecas suspensa para as filhas. Por isso, o brinquedo conta com um escorregador, balanços, cordas e parede de escalada. Além disso, a casa tem um quarto com cama de verdade, penteadeira e conta até com uma cozinha planejada.

Confira:

