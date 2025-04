Larissa Manoela anima fãs com suposto plano para engravidar

Em suas redes sociais, Larissa Manoela fez uma brincadeira com fãs e animou os seguidores ao insinuar um suposto plano para engravidar em breve

Em suas redes sociais, Larissa Manoela sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 54 milhões.

No X, antigo Twitter, a atriz foi desafiada a postar três mentiras e uma verdade sobre a sua vida, para os fãs tentarem advinhar.

A famosa entrou na brincadeira e animou os internautas com as possibilidades. "Vou voltar com turnês. Quero engravidar ano que vem. Não vou mudar o visual para a próxima novela. Estamos indo morar fora do Brasil. Valendo", escreveu ela.

Os fãs ficaram bastante animados com uma suposta gravidez de Larissa Manoela, que é casada com André Luiz Frambach. "Acho que a gravidez ou voltar com as turnês seja a verdadeira", disse uma internauta. "Surtando com todas as possibilidades", escreveu outra. "Se a verdade for a gravidez, Larissa do céu", comentou uma terceira.

VALENDOOOOOO 😅 https://t.co/V5eLqCd2c4 — Larissa Manoela (@larimanoela) April 1, 2025

Perrengue

Larissa Manoela surpreendeu os fãs ao relembrar um perrengue que enfrentou quando foi realizar a prova para tirar sua carteira de habilitação. A atriz expôs o ocorrido após viralizar um vídeo em que ela para seu carro na rua para atender alguns fãs.

Ao ver o post no X, um internauta levantou um questionamento: "Toda vez que eu vejo um famoso dirigindo, eu fico pensando: como será que eles tiraram a habilitação legalmente falando? Porque nem f****do que vocês vão me falar que a Larissa Manoela passou pela mesma humilhação que eu fazendo prova prática do Detran", escreveu o usuário.

Foi então que Larissa respondeu: "Passei e ainda deixei o carro morrer no fim da prova porque o moço que estava acompanhando falou: 'Para aqui, posso tirar uma foto com você?' E eu disse: 'Só se você não me reprovar agora' kkkkkcry. Eu fiquei mais nervosa que ele", confessou a atriz, que está confirmada no elenco de Êta Mundo Melhor, a próxima novela das 18h da Globo.

