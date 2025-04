Pabllo Vittar conta que levou uma cusparada de Madonna: ‘Fui abençoada’

A cantora Pabllo Vittar conta que o momento inusitado aconteceu durante um ensaio com a rainha do pop Madonna; confira!

A cantora Pabllo Vittar, de 31 anos, que participou como convidada do show de Madonna em Copacabana, no Rio de Janeiro, em maio do ano passado, revelou que levou uma cusparada da cantora norte-americana durante os ensaios para a apresentação.

“Ela cuspindo em mim… Eu estava sentada embaixo do palco e ela ensaiando, mas tinha uma parte [do show] em que ela cospe, e ela ensaia isso mesmo. E ela cuspiu [em mim]. E eu pensei: ‘Meu Deus, fui abençoada'” , revelou Pabllo no podcast Foquinha Entrevista.

Pabllo também relembrou o momento em que foi convidada para se apresentar ao lado da rainha do pop. “Fiquei eufórica. A gente tem que ser grata, lembrar de onde vim e ver onde estou”, contou a artista brasileira. “Ela perguntava: ‘Que cabelo você quer usar? Como vai ser sua maquiagem?’ A gente teve muita troca, eu com a equipe dela”, completou.

Depois da apresentação, as duas aproveitaram uma festa privada patrocinada por Luciano Huck, durante a qual dançaram juntas “Foi uma noite que eu nunca vou esquecer, tanto que eu estava indo embora pensando: ‘Parece um sonho’”.

Confira a entrevista completa com a Pabllo Vittar:

Pabllo Vittar fala sobre vida amorosa

Na próxima quinta-feira, 31, Pabllo Vittar estará presente no programa Na Palma da Mari, exibido pelo canal CNN Pop no Youtube. Na ocasião, a cantora comentou sobre diversos temas como política e vida amorosa.

“Quanto artista e quanto ser humano, quando a gente pensa em fazer música, sempre faz para pessoas que têm problemas diferentes, que são diferentes de nós e iguais ao mesmo tempo, sabe? Então a gente tem que se preocupar com essas pessoas que consomem a nossa música. Muitas vezes fiquei chateado com algumas pessoas que eram minhas amigas, que tinham medo de se posicionar por conta de perder publicidade ou shows", disse ela.

Leia também: Renata Fan toma decisão após ser acusada de homofobia por Pabllo Vittar: 'Não vai'