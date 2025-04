A jornalista Vera Magalhães, anuncia, nesta segunda-feira, 7, a morte do pai, Windor Roberto, por meio de uma homenagem publicada em suas redes sociais

A jornalista Vera Magalhães anunciou, na tarde desta segunda-feira, 7, a morte de seu pai, Windor Roberto, por meio de uma homenagem em seu perfil no Instagram. Ela, que é a presentadora do Roda Viva, da TV Cultura; colunista do jornal O Globo; âncora e comentarista da CBN, não revelou a causa da morte.

Leia a homenagem de Vera Magalhães ao pai na íntegra

"Meu pai partiu hoje, depois de uma despedida longa em que, pelo menos, pude dizer muitas vezes a ele o quanto sou grata, orgulhosa e sortuda por ter sido filha do homem mais íntegro que conheci. De uma retidão que muitas vezes foi objeto até de chacota por parte de alguns mais, digamos, flexíveis. O primeiro antitabagista que conheci, o primeiro agnóstico, o primeiro tenista. O primeiro juiz, essa palavra que era cercada de uma aura de reverência que de certa maneira moldou minha visão dele".

"Devo a ele o senso de justiça, que ele exerceu na plenitude do termo, como profissão e como filosofia de vida. Foi também um homem forte, que lutou até o final contra uma doença que lhe foi privando aos poucos do intelecto brilhante e do físico de atleta. Temos de encarar a finitude, que é inevitável. Essa partida em etapas nos deu tempo de assimilar e de estar juntos. Assim seguiremos. Diz a música do Ira!: 'Se meu filho nem nasceu, eu ainda sou o filho'".

"Hoje é o dia em que fiquei órfã para efeitos civis. Para o que importa, que é a alma, serei desde sempre e para sempre filha de Windor Roberto e Vera Maria. Para só depois ser eu mesma, irmã, mãe, neta, amiga, qualquer outra coisa. No começo eram eles. Agora estarão juntos. E nós, suas filhas, netos, neta e genros, seguiremos com eles, por eles. Obrigada a todos que mandaram reza, oração, bons fluidos, torcida e pensamentos."

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Magalhães (@veramagalhaesjornalista)

Condolências

Na seção de comentários da publicação, amigos deixaram mensagens de condolências para a jornalista:

"Vera, querida. Meus sentimentos. Que Deus conforte a todos os familiares e amigos", escreveu a ministra da Cultura Margareth Menezes. "Vera, querida. Meu abraço mais amoroso e apertado. Foi linda a trajetória de vocês. E será sempre. Um beijo imenso", disse a jornalista Daniela Lima.

"Te amo", postou a jornalista Andréia Sadi; "Meu abraço carinhoso para você e os seus", escreveu a jornalista e apresentadora Fátima Bermardes. "Vera, todo meu carinho para você nesse momento", comentou a jornalista Renata Ceribelli.

Leia também: Luciana Gimenez relata momentos antes de cirurgia de emergência: 'Dor inacreditável'