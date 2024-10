Tata Werneck e Rafa Vitti reúnem famosos para celebrar aniversário da filha

Clara Maria cresceu! Tata Werneck e Rafa Vitti recebem familiares e amigos famosos para comemorar o aniversário da filha com festão

Clara Mariacompletou mais um ano de vida, e Tata Werneck e Rafa Vitti não economizaram na comemoração! Na noite da última quarta-feira, 24, a apresentadora e o ator reuniram familiares e amigos famosos para celebrar o aniversário de cinco anos da filha com uma festa a fantasia em uma casa de eventos no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Tata Werneck compartilhou detalhes da decoração da festa, que teve como tema a Família Addams. Com cenários divertidos como uma mão gigante e uma mesa de doces "assombrada", o evento contou até com um bolo de dois andares nas cores roxo e vinho, decorado no clima sombrio da celebração.

Tata Werneck entrou no clima e se fantasiou de Wandinha, filha de Mortícia e Gomez Addams, combinando com sua herdeira, Clara Maria, que apareceu tímida na entrada da festa. Já Rafa Vitti optou por não usar fantasias, enquanto alguns dos convidados abraçaram a temática e desfilaram seus personagens na entrada do evento.

Entre os presentes, Emílio Dantas levou os filhos gêmeos com Fabíula Nascimento vestidos de mini vampiros. Além do ator, diversas celebridades também marcaram presença para festejar a vida de Clara Maria, como Louise D’Tuani, Ruan Aguiar, Mariana Bridi, Marcos Veras, Aline Wirley, Igor Rickli, e os três herdeiros.

Vale destacar que Tata Werneck é conhecida por caprichar nas festas da filha e também nas próprias comemorações. Porém, este ano, a apresentadora e humorista optou por uma celebração mais intimista e introspectiva para o seu aniversário, escolhendo passar a data de forma tranquila, curtindo em casa ao lado da família.

"Obrigada meu Deus amado pela minha família e saúde e meus amigos amados! Ano passado comemorei em uma festa para 790 pessoas. Esse ano quis passar quietinha com meus amores. Recebi mensagens lindas e muito carinho! Amo meus amigos! Obrigada meu Deus pela minha família e amigos e cachorros”, a apresentadora celebrou a data especial.

Tata Werneck lamenta morte na família:

Recentemente, Tata Werneck usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem de despedida de um familiar muito especial, seu primo, o renomado fisioterapeuta Fernando Werneck. Até o momento, a causa da morte não foi detalhada. Por meio de seus stories no Instagram, Tata publicou uma foto do familiar e destacou o quanto o ama.

