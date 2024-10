Tata Werneck se despede do primo em homenagem: 'Tinha uma fé linda'

Primo de Tata Werneck, o fisioterapeuta de atltetas famosos Fernando Werneck faleceu na quinta-feira, 10; apresentadora lamenta morte

A atriz e apresentadora Tata Werneck usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem de despedida ao primo, o fisioterapeuta renomado Fernando Werneck, que faleceu na manhã de quinta-feira, 10. Até o momento, a causa da morte não foi detalhada.

Por meio de seus stories no Instagram, Tata publicou uma foto do familiar e destacou o quanto o ama. "Meu amado primo Fernando. Deus te receba com todo amor que há. Com todo colo e aconchego. Te amo", escreveu a artista na legenda.

Em seguida, a esposa do ator Rafael Vitti resgatou um clique da época em que ela e Fernando ainda eram crianças. Na lembrança compartilhada por Tata Werneck, os dois aparecem cercados por outros parentes.

"Sorte que você tem uma família de fé e unida. E você também tinha uma fé linda. Te amamos", declarou a apresentadora. Fernando Werneck era fisioterapeuta desportivo e costumava dividir conteúdos sobre seu trabalho nas redes sociais, onde somava mais de 3 mil seguidores.

Além disso, o profissional da saúde também passava informações e dicas sobre lesões e tratamentos de atletas. Fernando chegou a cuidar de famosos como o jogador de futebol Gabriel Barbosa, o Gabigol, e o lutador Antônio Carlos, mais conhecido como Cara de Sapato.

Tata Werneck lamenta morte do primo, Fernando Werneck - Reprodução/Instagram

Tata Werneck comemorou aniversário de forma introspectiva

Em agosto deste ano, Tata Werneck completou 41 anos de vida. Na ocasião, a apresentadora e atriz revelou que decidiu comemorar a chegada do novo ciclo de uma forma bem diferente do comum. Em sua conta no Instagram, ela compartilhou uma foto em que aparece sentada em uma mesa e contou que este ano preferiu curtir a data em casa com a família.

"Obrigada meu Deus amado pela minha família e saúde e meus amigos amados! Ano passado comemorei em uma festa para 790 pessoas. Esse ano quis passar quietinha com meus amores. Recebi mensagens lindas e muito carinho! Amo meus amigos! Obrigada meu Deus pela minha família e amigos e cachorros que cheguei em casa e comeram um sapato que era permuta", escreveu ela na legenda da publicação.