Tata Werneck decide comemorar aniversário de forma introspectiva

Tata Werneck completou 41 anos e decidiu comemorar a data de uma maneira diferente e mais introspectiva, em casa com a família

Nesta segunda-feira, 12, Tata Werneck completou 41 anos de vida. Mas a apresentadora revelou que não pretende fazer festa para comemorar a data.

Em sua conta no Instagram, a famosa compartilhou uma foto em que aparece sentada em uma mesa e contou que este ano preferiu curtir a data em casa com a família.

"Obrigada meu Deus amado pela minha família e saúde e meus amigos amados! Ano passado comemorei em uma festa para 790 pessoas. Esse ano quis passar quietinha com meus amores. Recebi mensagens lindas e muito carinho! Amo meus amigos! Obrigada meu Deus pela minha família e amigos e cachorros que cheguei em casa e comeram um sapato que era permuta", escreveu ela na legenda da publicação.

Início do namoro

Rafa Vitti fez uma declaração romântica para a esposa, Tata Werneck. O ator encontrou um registro de 2018, quando os dois começaram a namorar, e relembrou do início de tudo, quando ele ainda dividia o apartamento com um amigo e a atriz fazia questão de visitá-lo, para passar um tempo juntinho dele.

"Nós mais xóvenzinhos [jovenzinhos]. Acho que era 2018, lá no elevador do meu antigo apê, que era 'simplão', e eu ainda dividia ele com um amigo… Mesmo assim tu ia lá comer macarrão instantâneo comigo. Te amo para caramba por isso", relatou o artista. Na imagem, o casal aparece abraçado e alguns anos mais jovens, posando em frente a um espelho.

"Te levei para comer no PF da tia da esquina, e tu foi mesmo já sendo famosa para cac*te. Obrigado por todos esses anos juntos meu amor. Não vale dizer que a foto não está boa , porque esses registros são os meus preferidos", concluiu. Tata e Rafa são casados desde 2019 e são pais de Clara Maria, de quatro anos.