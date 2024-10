Roberto Justus comemora aniversário de Fabiana: 'Noite mais emocionante da minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus exalta a garra da filha, Fabiana, que celebrou aniversário e sucesso de seu tratamento contra o câncer

Fabiana Justus (38) emocionou os convidados e internautas ao celebrar seu aniversário no último sábado, 6 —e isso não foi diferente para Roberto Justus (69). O empresário afirma que o momento foi marcante, especialmente por poder comemorar também os 180 do transplante de medula óssea que a influenciadora fez como parte do tratamento contra o câncer.

"Foi sensacional celebrar esse momento com a Fabiana, talvez tenha sido a noite mais emocionante da minha vida", afirma o empresário , em entrevista à CARAS Brasil. "Poder acompanhar uma filha fazendo uma comemoração de um momento tão espetacular, depois de tanta dificuldade, de passar por tudo o que ela passou."

Em determinado momento da festa, Fabiana emocionou os convidados ao ler um discurso sobre o momento especial para ela. A influenciadora classificou a comemoração como uma segunda chance em sua vida, após o diagnóstico de leucemia mieloide aguda que recebeu em janeiro deste ano.

Ela costuma compartilhar frequentemente atualizações sobre seu tratamento e, também na festa, celebrou o "mêsversário" de seu transplante. Na última sexta-feira, 4, Fabiana também havia compartilhado momentos do seu primeiro corte de cabelo após o tratamento.

"Ver minha filha brilhando, recuperada, de uma forma tão bacana como foi. Uma comemoração linda, foi um momento ímpar na nossa vida", completa Justus. "Para um pai, uma mãe, os irmãos, marido e filhos, é indescrítivel. A Fabi é uma mulher forte, guerreira."

Após o diagnóstico Fabiana passou pelo transplante de medula óssea, fez sessões de quimioterapia e, agora, segue em tratamento para evitar o retorno das células cancerígenas. "Ela venceu muito pelos méritos dela, pela ciência e medicina também, mas pela dedicação, por acreditar, fazer tudo direitinho e lutar tudo o que ela lutou. É um orgulho para um pai como eu", finalizou.

