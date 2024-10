Mãe de Fabiana Justus impressiona com beleza e look na festa da filha; veja

Primeira esposa de Roberto Justus, Sacha Chryzman, a mãe de Fabiana Justus, impressiona na festa da filha com look arrasador; confira

A mãe de Fabiana Justus, Sacha Chryzman, impressionou ao surgir deslumbrante na grande festa da filha nos últimos dias. Para o momento mais que especial, que celebrou não apenas os 38 anos de sua herdeira com Roberto Justus, mas também a vitória dela após o tratamento contra o câncer, a loira elegeu um look arrasador.

A ex-esposa do empresário então surpreendeu ao surgir com um vestido brilhante, curto e decotado. Além da peça metalizada, Sacha colocou joiais, sandálias e uma bolsa de corrente de couro. Em sua rede social, ela postou os cliques muito feliz com a filha, seus netos, a nora Fran Justus, e até a atual esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert. Além de posar ao lado de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli.

"Que festa, que alegria, quanta emoção! @fabianajustus 38 anos, 180 dias do transplante, e muito a ser comemorado! Shana Tová, ano novo, vida nova repleta de felicidade! Filha sua vida será sempre com muitos momentos pra serem comemorados, suas conquistas, sua alegria e total saúde! Sua vida voltando ao normal, com você mais feliz ainda pela gratidão a Deus e por saber que você tá ajudando tanta gente com seu relato de força e de vitória! Obrigada pela festa linda, obrigada por ser essa filha maravilhosa que eu tanto amo e admiro, e obrigada Deus por estar sempre presente na vida da minha filha, a protegendo e a abençoando com seu amor divino", escreveu para a herdeira.

Vale lembrar que Sacha Chryzman ficou casada com Roberto Justus por nove anos de teve dois filhos com ele. Além de Fabiana, eles tiveram o mais velho, Ricardo Justus, o primeiro herdeiro do empresário.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por sachachryzman (@sachachryzman)

Saiba quanto custou o vestido que Fabiana Justus usou em sua festa luxuosa

A influenciadora digital Fabiana Justus teve uma grande festa nos últimos dias para celebrar seu aniversário de 38 anos e o sucesso de seu tratamento contra o câncer. Dona de um estilo autêntico, moderno e elegante, a herdeira de Roberto Justus escolheu um vestido especial para brilhar em sua noite.

Para comemorar com sua família e amigos no evento promovido no rooftop do prédio onde mora em São Paulo, a empresária do ramo da Moda apostou em um look com brilho e com fenda na perna. O modelo sem alça é de uma marca estrangeira e vende em dólar no site. Saiba mais aqui.