Fabiana Justus escolhe look com significado especial para comemorar aniversário; veja

Fabiana Justus celebra seu aniversário de 38 anos com uma festa especial em São Paulo neste sábado, 05, marcando também sua vitória contra o câncer

Fabiana Justus tem muito o que comemorar neste sábado, 05! Além de celebrar seus 38 anos de vida em uma festa especial em São Paulo. A comemoração também marca uma nova fase muito especial na vida da influenciadora.

É também uma marca na vitória contra a leucemia mieloide aguda, uma batalha que começou em janeiro deste ano e que, agora, seis meses após o transplante de medula, chega a uma fase de esperança e gratidão. Vale lembrar que desde quando completou seis meses desde o transplante e começou a diminuir os imunossupressores, além de tomar todas as vacinas necessárias.

Com um look metálico deslumbrante, escolhido a dedo para a ocasião, Fabiana também escolheu um scapin preto e meias finas para compor o look.

Nos stories, Fabiana compartilhou detalhes dos preparativos para a celebração e, ao mostrar seu vestido, fez uma revelação que emocionou os fãs: "Dentro do meu vestido tem a seguinte frase: 'Você é uma Deusa e merece o melhor. Nunca se esqueça disso!'", disse ela, traduzindo a frase que estava originalmente em inglês.

Ela compartilhou em suas redes sociais a emoção de poder celebrar a vida com saúde. "Dia de comemorar a VIDA!!! Me faltam palavras para tanta gratidão! OBRIGADA DEUS!", escreveu a influenciadora.

Foto: Reprodução / Instagram

Pela manhã, Fabi mostrou que sua casa estava "virando um jardim lindo de amor", ao receber algumas das flores para a decoração. Com a saúde ainda sensível, ela pediu aos convidados para tomarem cuidado com abraços e contatos muito próximos.

Fabiana Justus revela sentimento antes de sua festa: 'Tão grande'

Nesta sexta-feira, 04, ela usou as redes socais para contar que está ansiosa para celebrar a atual fase de sua vida.

"Não sei se estou vivendo ou apenas esperando minha festa chegar. O nível de ansiedade para amanhã é tão grande que vocês não estão entendendo. Fico subindo até o salão de festas do prédio, que fica na cobertura, para ver a montagem acontecendo. Subo, vejo, dou minha opinião, desço. E é isso, fico acompanhando de perto. Essa é a parte legal de fazer aqui, porque consigo acompanhar de perto a montagem. Acabei de provar a roupa para ver se está tudo certo. Provei e fiquei ainda mais animada. Agora, só estou aguardando", disse ela nos stories do Instagram.