Rafaella Justus escolhe flores de sua festa com Ana Paula Siebert; veja

Na companhia da madrasta, Ana Paula Siebert, Rafaella Justus escolhe as flores que farão parte da decoração de sua grande festa de 15 anos

Faltando poucas semanas para sua grande festa de 15 anos, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está escolhendo os últimos detalhes da comemoração luxuosa. Nesta terça-feira, 13, a adolescente foi decidir sobre as flores do evento e foi com a madrasta, a influenciadora Ana Paula Siebert.

Aproveitando o bom gosto e entendimento da esposa do pai sobre o assunto, a jovem levou a loira para fazer suas escolhas. Em sua rede social, Ana Paula mostrou só um pouquinho do que vem por aí ao deixar um vaso escapar em uma de suas publicações.

"Dia de aprovar as flores da festa da Rafa", contou a influencer de estilo caro. "Ansiosos por essa festa", comentou ao exibir os preparativos com os especialistas e acompanhadas da aclamada organizadora de festas dos famosos, Andrea Guimarães.

Ainda nesta terça-feira, 13, Rafaella Justus reuniu a mãe e o pai para uma nova degustação. Ticiane Pinheiro também deu alguns spoilers do que a festa promete. A apresentadora, casada com Cesar Tralli, mostrou uma mesa de sorvetes finos e de muito estilo.

Vale lembrar que, nos últimos meses, outra degustação já havia sido realizada e Rafaella Justus mostrou um pouco do estilo dos pratos que serão oferecidos para as centenas de convidados. O convite da comemoração foi mostrado por algumas pessoas chamadas para o dia e a jovem também já revelou que terá três vestidos.

Casada com Roberto Justus desde 2015, Ana Paula Siebert mostrou o primeiro dia de aula de Vicky Justus, de 4 anos. A influenciadora escolheu um look especial para a filha estrear na escola de Rafaella Justus e as sobrinhas, Chiara e Sienna, filhas de Fabiana Justus. Manuella Pinheiro Tralli, herdeira de Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli, também foi matriculada na instituição.

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.