BBB 25: João Pedro desabafa após escapar da eliminação: 'Devem ter torcida'

João Pedro conversa com Maike e Renata na academia sobre voltar do Paredão e compartilha suas percepções sobre o jogo dentro da casa do BBB 25

Nesta segunda-feira, 7, João Pedro bate um papo com Maike e Renata na academia e comenta como se sente após retornar do Paredão do BBB 25. Enquanto isso, seu irmão gêmeo, João Gabriel, enfrenta a berlinda ao lado de Diego Hypolito e Vitória Strada.

“É bom, não é?!” , disse o salva-vidas de rodeio sobre ter voltado do Paredão. Os brothers concordaram, e Maike logo comentou: "Dá um alívio na hora!". Apesar disso, João Pedro afirmou estar chateado por ver o irmão participando da eliminação nesta semana.

A conversa então se voltou para João Gabriel. Renata observou: "Ele está agoniadinho, dá para ver”. Maike perguntou: "Ele acha que vai sair né?", e João Pedro admitiu: "Ele está indo com dos camarotes", referindo-se à disputa do irmão contra a atriz e o ginasta.

Maike então refletiu sobre o momento do jogo e a relevância das divisões. "Nesta altura do jogo, acabou essa parada de Camarote. Aliás tem muito tempo que acabou", falou Maike.

Em seguida, João Pedro relembrou a eliminação de Gracyanne Barbosa. "Tem nada a haver, Gracyanne saiu...". Maike concordou e acrescentou: "Se não Gracyanne não saia". Os brothers conversaram sobre a saída da sister, e o gêmeo destacou: "Ela tem dois milhões", que se refere ao número de seguidores da ex-participante nas redes sociais

"E vocês queriam votar no Gui... O Gui com ele, a torcida seria fortíssima. Eu estava falando com o Maike ontem. Eles devem ter uma torcida do Quarto. A torcida Anos 50" , completou Renata.

Vitória Strada e Diego Hypolito relembram trajetória no BBB 25

Na madrugada desta segunda-feira, 7, Diego Hypolito e Vitória Strada bateram um papo no Quarto Anos 50 enquanto enfrentam juntos o 14º Paredão do BBB 25. Durante a conversa, a atriz refletiu sobre sua jornada no programa e revelou estar com um pensamento inquietante.

