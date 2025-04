Madonna e John selam a paz após anos de brigas públicas: 'Perdão'

Em suas redes sociais, Madonna postou uma foto em que aparece ao lado de Elton John e revelou que selou a paz com o astro após anos de brigas públicas

Nesta segunda-feira, 7, Madonnacompartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece ao lado de Elton John. A cantora encontrou o astro nos bastidores do programa Saturday Night Live e revelou que eles selaram a paz após anos de brigas públicas.

"Finalmente enterramos o machado! Fui ver Elton John se apresentar no SNL neste fim de semana! Uau! Ao longo das décadas, me doeu saber que alguém que eu admirava tanto compartilhava sua antipatia por mim publicamente como artista. Eu não entendia. Eu precisava ir aos bastidores e confrontá-lo. Quando o conheci, a primeira coisa que ele disse foi 'Perdoe-me' e o muro entre nós caiu. O perdão é uma ferramenta poderosa. Em minutos, estávamos nos abraçando", disse ela.

Madonna também relembrou a importância que Elton John teve em sua trajetória musical e revelou que o astro escreveu uma música para ela. "Lembro-me de quando estava no ensino médio - saí de casa uma noite para ver Elton se apresentar ao vivo em Detroit! Foi uma apresentação inesquecível que me ajudou a entender o poder transformador da música. Sempre me senti uma estranha enquanto crescia e vê-lo no palco me ajudou a entender que não havia problema em ser diferente, se destacar, pegar a estrada menos percorrida. Na verdade, era essencial. Então ele me disse que tinha escrito uma música para mim e queria colaborar. Foi como se tudo tivesse se completado", concluiu.

Pouco tempo depois, Elton John também rasgou elogios para Madonna. "Obrigado por vir me ver. E obrigado por me perdoar e perdoar minha boca grande. Não tenho orgulho do que disse. Principalmente quando penso em todo o trabalho inovador que você fez como artista - abrindo caminho para uma geração inteira de artistas femininas terem sucesso e serem fiéis a si mesmas. Você também foi uma das primeiras pessoas a se levantar contra o HIV/AIDS nos anos 80, levando amor e compaixão a tantos que precisavam desesperadamente. Sou grato por podermos seguir em frente. Estou cada vez mais angustiado com toda a divisão em nosso mundo no momento. Tanto você quanto eu fomos aceitos e acolhidos de todo o coração por comunidades que estão sob ameaça ao redor do mundo. Ao nos unirmos, tenho esperança de que possamos fazer grandes coisas acontecerem para aqueles que realmente precisam de apoio. E nos divertir muito fazendo isso", disse ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Foto rara

A cantora Madonna, de 65 anos, usou as suas redes sociais para compartilhar um registro raro de sua família. Na publicação, a artista exibiu uma imagem ao lado dos seis filhos - Lourdes Maria, de 27 anos, Rocco, de 23 anos, David Banda, de 18 anos, Mercy James, de 18 anos, e as gêmeas Stella e Estere, de 11 anos - e do pai, Silvio Ciccone.

Na legenda, a estrela pop escreveu: “Nascemos em famílias e criamos a nossa própria. Com o passar do tempo, aprecio cada vez mais esses microcosmos de vida que dançam ao meu redor e me ensinam lições todos os dias”.

“Minha família sofreu muitas perdas este ano. Meu pai suportou com dignidade. Vê-lo chorar no cemitério quando enterramos meu irmão Christopher – logo depois que ele perdeu a esposa. Foi um momento que nunca esquecerei. Passar um tempo com ele e todos os meus filhos no Dia de Ação de Graças foi um remédio para a alma”, adicionou.

Leia também: Madonna surge mais jovial e especialista explica tendência