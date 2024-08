Padrasto, Cesar Tralli se joga na dança com Rafaella Justus na festa de debutante

O apresentador Cesar Tralli, do Jornal Hoje, mostrou que tem ‘gingado' ao dançar com a enteada, Rafaella Justus, na festa de debutante

O apresentador Cesar Tralli, que comanda o Jornal Hoje, na Globo, esbanjou simpatia e sorrisos ao prestigiar a festa de debutante de sua enteada, Rafaella Justus, que é filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus. Ao chegar na festa, ele tirou a adolescente para dançar e o vídeo do momento deu o que falar nas redes sociais.

Nas imagens, Tralli e Rafa deram um show com a coreografia que ensaiaram nos últimos tempos para a grande noite. Eles dançaram na frente dos fotógrafos e cinegrafistas logo depois da chegada ao evento.

Assista ao vídeo:

Cesar Tralli parabenizou Rafa Justus

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, completou 15 anos em julho de 2024 e ganhou várias declarações na rede social de familiares e amigos. O padrastro, o jornalista Cesar Tralli, foi uma das pessoas que fez questão de homenagear a garota e falou sobre a relação que construíram ao longo dos 11 anos desde que se conheceram.

Com uma foto dando um beijo na enteada com sua filha, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, o apresentador global contou como foi conhecer a primogênita de sua esposa quando ela tinha apenas 4 anos de vida. É bom lembrar que Rafaella Justus foi a responsável por fazer o comunicador mudar de ideia sobre ter filhos, pois, antes de conhecê-la, ele dizia que não queria ser pai.

"Um Dia Muuuuito Especial! Os 15 anos da Rafa hoje. Parabéns, bis (diminutivo de “biscoita”)! Quando te conheci, você ainda tinha 4 anos. De cada dez palavras que você me dizia, em geral nove eram: “colo”! E lá ia eu te carregando no colo pra tudo que é lugar", relembrou ele.



Cesar Tralli falou sobre a relação que tem com a jovem. "Sou o PAIdrasto mais feliz do mundo. Muito obrigado por você existir. Graças a você, hoje somos uma família muito unida. Deus te abençoe infinitamente. Parabéns! Te amo muito", declarou-se.