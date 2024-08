Rafaella Justus celebra seus 15 anos em festa luxuosa. Veja os detalhes

Roberto Justus e Ticiane Pinheiro surgem radiantes na festa de debutante da filha, Rafaella Justus. O evento aconteceu em São Paulo na noite desta sexta-feira, 30

A debutante Rafaella Justus já chegou em sua festa de aniversário de 15 anos para celebrar sua vida ao lado da família e dos amigos. O evento aconteceu na noite desta sexta-feira, 30, em São Paulo, e contou com muito luxo e sofisticação em todos os detalhes.

Rafa Justus chegou ao local acompanhada dos seus pais, o empresário Roberto Justus e a apresentadora Ticiane Pinheiro. Radiante, a aniversariante usou um vestido rosa feito sob medida pelo estilista Samuel Cirnansck.

A festa de debutante 400 convidados em um salão luxuoso de 1.400 metros quadros em um hotel de luxo em São Paulo e contou com decoração de Andrea Guimarães com o tema de rosas. O bolo e os doces foram feitos pela cake designer Mariana Junqueira, sendo que foram cerca de 3 mil docinhos.

Além disso, os convidados foram recebidos com um menu sofisticado e que agrada a todos os gostos. O menu contou com saladas, carnes, frutos do mar, massas e risoto, além da mesa de frios.

Rafaella Justus dispensou a tradicional valsa com um príncipe para dançar com sua família. Ela fará coreografias com o pai, Roberto Justus, o padrasto, Cesar Tralli, o avô, Fernando Pinheiro, e o irmão, Ricardo Justus. Além disso, ela contará com 15 amigas ao seu lado em um momento da cerimônia.

