Cesar Tralli fala sobre relação com Rafaella Justus: 'Paidrasto mais feliz'

No aniversário de 15 anos de Rafaella Justus, Cesar Tralli fala sobre relação construída com a filha de Ticiane Pinheiro após 11 anos de convivência

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, completou 15 anos nos últimos dias e ganhou várias declarações na rede social de familiares e amigos. O padrastro, o jornalista Cesar Tralli, foi uma das pessoas que fez questão de homenagear a garota e falou sobre a relação que construíram ao longo dos 11 anos desde que se conheceram.

Com uma foto dando um beijo na enteada com sua filha, a pequena Manuella Pinheiro Tralli, o apresentador global contou como foi conhecer a primogênita de sua esposa quando ela tinha apenas 4 anos de vida. É bom lembrar que Rafaella Justus foi a responsável por fazer o comunicador mudar de ideia sobre ter filhos, pois, antes de conhecê-la, ele dizia que não queria ser pai.

"Um Dia Muuuuito Especial! Os 15 anos da Rafa hoje. Parabéns, bis (diminutivo de “biscoita”)! Quando te conheci, você ainda tinha 4 anos. De cada dez palavras que você me dizia, em geral nove eram: “colo”! E lá ia eu te carregando no colo pra tudo que é lugar", relembrou ele.



Cesar Tralli falou sobre a relação que tem com a jovem. "Sou o PAIdrasto mais feliz do mundo. Muito obrigado por você existir. Graças a você, hoje somos uma família muito unida. Deus te abençoe infinitamente. Parabéns! Te amo muito", declarou-se.

De férias em Miami, nos EUA, com o pai e a família dele, Rafaella Justus ganhou uma surpresa em um restaurante para celebrar seus 15 anos. Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli marcaram presença no local com Manuella Pinheiro Tralli. O trio viajou nos últimos dias para curtir férias e celebrar a data especial.

Leia também:Ticiane Pinheiro revela como foi o início e término com César Tralli

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cesar Tralli (@cesartralli)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro diz o que ela e Roberto Justus pagarão na festa da filha

A festa de 15 anos da filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafaella Justus, está deixando muita gente curiosa. A herdeira do ex-casal terá um evento luxuoso para celebrar a data especial e os preparativos estão sendo revelados aos poucos por eles.

Após mostrarem como foi a degustação dos pratos luxuosos que serão servidos para os convidados, a apresentadora da Record TV foi questionada sobre os gastos da festa. Sem rodeios, a loira logo contou o que ela está pagando e o que seu ex-marido está bancando.

"Vou dar o show e os vestidos", revelou a famosa sobre pagar isso o todo o restante ficar por conta de Roberto Justus, que acabou de dar uma grande festa em sua fazenda para os 4 anos de Vicky Justus, sua filha com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus.