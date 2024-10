Michel Teló ganha surpresa de Thais Fersoza em festa de renovação de votos

O cantor Michel Teló compartilhou um vídeo com os detalhes da festa para comemorar os 10 anos de casado com Thais Fersoza

Após exibir as fotos oficias da cerimônia de renovação de votos com Thais Fersoza, o cantor Michel Teló postou um vídeo para mostrar um pouco da festa que eles realizaram para comemorar os 10 anos de casados.

O cantor e a apresentadora renovaram os votos aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos. Depois, eles fizeram uma festa no hotel Copacabana Palace, que contou com uma surpresa especial para Teló: um show do cantor colombiano Carlos Vives, preparado por Thais Fersoza.

Ao postar o vídeo em seu perfil no Instagram, o pai de Melinda e Teodoro falou sobre a comemoração. "Um pouco do que foi nossa festa! Quanta energia! Sentimento de amor absurdo! Galera inimiga do fim. Foi surreal!", disse o artista.

Em seguida, Michel Teló falou sobre os shows da festa, que também contou com apresentações do grupo 'É o Tchan' e do cantor Buchecha. "Com a surpresa que a Thais preparou pra mim, do amigo amado, ídolo colombiano, Carlos Vives e Claudia Elena. Companheiros É o Tchan e Buchecha colocaram todo mundo pra dançar e cantar muito!", completou.

Confira:

Filha de Thais Fersoza usa look inspirado no vestido de noiva da mãe

O cantor Michel Teló e a atriz Thais Fersoza renovaram os votos de casamento. Eles se casaram há 10 anos e marcaram a data especial com uma cerimônia aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Durante o evento, a filha deles, Melinda, roubou a cena com seu look inspirado no vestido de noiva da mãe.

Quando se casou com Teló em 2014, Thais usou um vestido azul de renda e curtinho. Agora, a filha deles surgiu com um vestido muito parecido com o look usado pela mãe no passado. A menina apareceu na cerimônia com um vestido azul de renda e com a saia rodada. Confira!