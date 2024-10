Michel Teló exibe fotos oficiais da renovação de votos com Thais Fersoza

O cantor Michel Teló abriu o álbum de fotos da renovação de votos com a atriz e apresentadora Thais Fersoza, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor

O cantor Michel Teló encheu as redes sociais de amor na tarde desta quarta-feira, 16, ao compartilhar novas fotos oficiais da renovação de votos com Thais Fersoza. O artista e a apresentadora completaram 10 anos de casados e comemoraram a data aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na presença dos familiares e amigos.

Nas fotos postadas no Instagram, Teló e Fersoza aparecem sorridentes ao trocarem as alianças. Além disso, o cantor sertanejo mostrou alguns detalhes da cerimônia, incluindo o momento em que Melinda caminhou com o pai até o altar e Teodoro foi com a mãe. As crianças também levaram as alianças.

Ao dividir o momento com os fãs, Michel Teló celebrou a renovação dos votos. "Dez anos de amor, na bênção do Cristo, onde céu e coração se encontram", declarou o marido de Thais Fersoza na legenda da publicação.

Antes das fotos, Teló postou um vídeo mostrando um pouco de como foi a cerimônia de renovação de votos de seu casamento com Thais Fersoza e se declarou. "Sonhamos tanto com esse dia e agora ele se tornou realidade! Faltam palavras pra descrever o que estamos sentindo… Gratidão que não cabe no peito! Celebrar nossos 10 anos de casados no Cristo Redentor é algo que vai além das palavras, é um sentimento que só o coração entende. Que o nosso amor se renove a cada dia, com a mesma força e verdade de sempre. Sentimos toda a energia positiva e o carinho de vocês pela nossa família, e isso não tem preço. Como é bom sentir esse amor! Obrigado, Deus, por nos dar mais um dia inesquecível, daqueles que ficam guardados pra sempre na alma… cada olhar, sorriso, abraço e canção", disse ele.

Confira:

Gabi Luthai mostra a família produzida para renovação de votos de Teló e Thais Fersoza

Gabi Luthai encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar cliques inéditos ao lado do marido, Teo Teló, e o filho, Pietro, de cinco meses. A cantora mostrou que a família se produziu toda para participar da renovação de votos do cantor Michel Teló com a atriz e apresentadora Thais Fersoza, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Para o evento especial, os três usaram looks estilosos e o bebê acabou roubando a cena ao posar todo sorridente ao lado do papai e da mamãe. Ao dividir os cliques no feed do Instagram, a artista se declarou para a família. "Quando me perguntarem sobre sucesso, mostrarei essas imagens. Eu amo minha família!", disse Gabi na legenda da publicação. Veja as fotos!