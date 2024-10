Renovação dos votos de Thais Fersoza e Michel Teló. Veja os momentos

Amigos compartilham momentos de como foi a renovação de votos de Thais Fersoza e Michel Teló aos pés do Cristo Redentor

A atriz Thais Fersoza e o cantor Michel Teló completaram 10 anos de casamento nesta segunda-feira, 14, e fizeram uma cerimônia de renovação de votos repleta de romantismo. Os dois reuniram seus amigos e familiares aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, para trocarem juras de amor na frente de todos.

Para a grande noite, Thais usou um vestido branco bordado e com decote poderoso nas costas. Por sua vez, Michel usou um terno azul, que foi feito combinando com o mesmo terno do filho, Teodoro. Enquanto isso, a pequena Melinda, filha deles, usou um vestido azul inspirado no vestido de noiva que a mãe usou há 10 anos.

Na cerimônia, Michel caminhou até o altar junto com a filha. Logo depois, Thais entrou acompanhada do filho. No altar, os noivos cantaram e encantaram com as declarações de amor. Inclusive, Teodoro e Melinda levaram as alianças para os fãs em um momento fofíssimo.

Entre os convidados, eles contaram com a presença de famosos, como Mari Bridi, Flávia Alessandra, Michel Teló, Leo Fuchs e Hugo Gloss.

Confira algumas imagens compartilhadas pelos amigos do casal:

Relembre como foi o casamento de Michel Teló e Thais Fersoza em 2014

No dia 14 de outubro de 2014, Michel Teló e Thais Fersoza se casaram no civil com o registro da união sendo feito em um cartório de Santo Amaro, em São Paulo. Logo depois, eles fizeram fotos na mansão deles para registrarem os looks dos noivos. Ele usou um terno cinza clássico e ela inovou ao surgir com um vestido azul curtinho.

Na época, eles escreveram declarações nas redes sociais sobre o grande dia. "Ontem foi um dia muito especial! E como sempre falamos queremos dividir com cada um de vocês que sempre torcem tanto por nós e pelo nosso amor! Agora somos oficialmente Sr. e Sra! Rsrs Que orgulho, que alegria, que emoção.. Foi tudo perfeito e do jeitinho que sempre sonhamos, na nossa casa e cercados de amor! Meu lindo, meu amor, meu companheiro, meu namorado, meu marido.. Obrigada por me fazer tão feliz a cada dia! Vou te amar, cuidar, respeitar e proteger pra sempre! Agradeço a Deus por ter ao lado um homem que eu tanto admiro e tenho orgulho de ser esposa! Pra sempre juntinhos! Coração acelerado de tanto amor. Me sinto plena, completa.. @micheltelo te amo infinito, minha metade! ", afirmou.

O cantor também falou sobre o assunto, publicando uma segunda foto do matrimônio. "Minha esposa, minha mulher, meu amor, companheira! Ontem foi assim, de muito amor, amor que não cabe em nós! Obrigado à todos que torcem por nossa felicidade, obrigado pelas orações! @tatafersoza obrigado por ser minha mulher. Vou te cuidar, proteger e amar pra sempre. Sr e Sra Teló!!!", escreveu.