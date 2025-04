A musa fitness Gracyanne Barbosa lamenta a saída da colega, a ex-ginasta Daniele Hypolito do BBB 25, e espera que os problemas entre elas fiquem no jogo

Nesta segunda-feira, 7, a musa fitness Gracyanne Barbosa veio, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, se pronunciar após a ex-ginasta Daniele Hypolito dizer estar decepcionada com ela após ser eliminada do BBB 25, no último domingo, 6.

“Agora eu vi que não foi [parceira], né? Era uma coisa que, realmente… O leva e traz não era eu, né?”, declarou a irmã do ex-ginasta Diego Hypolito. Gracyanne, por sua vez, abafou as polêmicas e disse esperar que a amizade delas continue fora do reality show.

Ela adisse que Daniele está vendo alguns cortes e que, com isso, terá percepções que não gostaria, pois sempre deixou claro que não votaria em nenhum dos irmãos. “Espero realmente que ela possa ver vários cortes onde estou falando dela, onde eu estou defendendo…”, disse.

E enfatizou: “Gente, acabou o jogo! O que aconteceu lá dentro, fica lá dentro. Eu fui muito verdadeira com a Dani sobre as coisas que aconteceram, até quando a Renata veio do Fifi”, destacou.

Na ocasião, a musa ainda disse que ficou encantada pela ex-atleta e publicou alguns vídeos de trechos onde falou bem sobre a ex-sister.“Entendo que a polêmica gera mais engajamento, mas a gente tem que ser verdadeiro”, concluiu.

O que aconteceu?

Neste domingo, 6, a sister Daniele Hypolito foi eliminada do BBB 25, da TV Globo, com 50,37% dos votos do público no 13º Paredão do reality show.

Durante o programa Bate-papo BBB com Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, ela viu imagens de sua relação com Gracyanne Barbosa e falou sobre a "parceria" com a musa fitness no jogo. Confira!

