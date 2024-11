Mavie: Os looks da filha de Neymar e Bruna Biancardi para a festa de aniversário

Bruna Biancardi compartilhou detalhes dos looks que Mavie, sua filha com Neymar, usará na segunda festa de aniversário; confira

A segunda festa de aniversário de 1 ano de Mavie finalmente chegou! Após comemorar a data especial ao lado da família na Arábia Saudita, em outubro, a filha de Neymar Jr e Bruna Biancardi celebrará o novo ciclo de vida neste sábado, 9, em uma festa em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Enquanto se preparava para o evento tão aguardado, a influenciadora digital dividiu com o público detalhes dos looks que serão usados pela aniversariante. Por meio de seus stories no Instagram, Bruna contou em primeira mão que dois vestidos belíssimos foram feitos para a festinha da pequena.

No registro, a namorada de Neymar Jr explicou que Mavie gosta de roupas confortáveis e, por isso, as peças foram criadas exclusivamente para ela. A bebê chegará na celebração usando um vestido lilás em seda, com detalhes em bordado feito à mão.

Para cantar o famoso 'parabéns', a pequena Mavie usará um outro vestido bastante delicado em tom claro, com diversos lacinhos coloridos. Bruna Biancardi ainda contou que a herdeira recebeu pijamas e maiô personalizados especialmente para a pequena.

Vale lembrar que o tema da festa será 'Atelier de Arte da Mavie'. O casal receberá familiares e amigos próximos que não puderam comparecer na primeira comemoração da filha, realizada no dia 6 de outubro em um resort luxuoso nos Emirados Árabes.

A festa, que acontecerá na mansão de Neymar Jr em Mangaratiba, também contará com a participação de artistas. De acordo com informações do portal LeoDias, os cantores Mari Fernandez, Mumuzinho e Rogerinho fazem parte da programação do evento.

Confira os looks de Mavie para a segunda festa de aniversário:

Bruna Biancardi mostra looks de Mavie para a segunda festa de aniversário - Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi mostra looks de Mavie para a segunda festa de aniversário - Reprodução / Instagram

Neymar e Bruna com Mavie na festa - Reprodução/Instagram

Relembre detalhes da primeira festa de Mavie

A primeira festinha de Mavie contou com a presença de diversos amigos do casal, além de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito do jogador, e Carol Dantas, mãe do adolescente. Bruna Biancardi mostrou detalhes da decoração da festa, que contou com fotos da pequena, além de um bolo de aniversário decorado com morangos.

Em outro momento, Bruna Biancardi fez um post em homenagem à filha e relembrou os melhores momentos com a pequena. "Hoje faz um ano que conheci o amor da minha vida. O ano mais intenso, feliz, abençoado e vivo de todos. Você nasceu e eu renasci!", iniciou ela; confira detalhes!