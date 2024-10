Como será a segunda festa de Mavie? Bruna Biancardi e Neymar planejam evento no Brasil

Após aniversário luxuoso em um resort na Arábia Saudita, Bruna Biancardi e Neymar Jr planejam a segunda festa para Mavie no Brasil; aos detalhes!

No último final de semana, Bruna Biancardi e Neymar Jr celebraram o primeiro ano de vida da filha, Mavie, com uma comemoração luxuosa e intimista em um resort na Arábia Saudita. Agora, a influenciadora digital e o jogador de futebol estão organizando uma segunda festa para a herdeira no Brasil e os detalhes começaram a ser revelados.

Segundo o GShow, Neymar Jr. só conseguiu uma folga de seu trabalho no clube saudita, Al-Hilal, em novembro. Para não deixar a data passar em branco, o jogador e a influenciadora decidiram celebrar o aniversário de Mavie em um resort 'perto de casa’, com uma breve viagem de helicóptero. Por lá, eles receberam amigos próximos e alguns familiares para uma comemoração intimista.

No próximo mês, Neymar, Bruna e Mavie devem desembarcar na terra natal para uma nova celebração. Embora ainda mantenham mistério sobre os detalhes da festinha da herdeira, já revelaram que escolheram o tema. Em seu Instagram, a influenciadora compartilhou que a decisão foi tomada há algum tempo e deu um spoiler com uma foto da bebê em um ensaio.

“Até agora só temos o tema. Esperando para definir a data e depois o restante”, Bruna revelou que ela e Neymar ainda estão definindo os detalhes da celebração, como o local e a data do evento. No entanto, eles prometeram uma festa grandiosa e muito especial para marcar o primeiro ano de vida da filha, que chegou ao mundo em 6 de outubro de 2024.

Bruna Biancardi e Neymar planejam segunda festa de Mavie - Reprodução/Instagram

Vale mencionar também que apenas um mês após o nascimento da pequena, Bruna Biancardi e Neymar Jr anunciaram o rompimento e afirmaram que a relação entre eles se restringia ao vínculo com a filha. No entanto, em julho deste ano, o casal reatou o relacionamento e, desde então, estão vivendo juntos ao lado da filha na Arábia Saudita.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

A primeira festa de Mavie:

Mavie, filha do jogador de futebol Neymar Jr e da influenciadora digital Bruna Biancardi, completou 1 ano de vida e ganhou uma festa em um resort de luxo na Arábia Saudita. E na manhã desta segunda-feira, 07, a influencer compartilhou alguns detalhes da comemoração. Nos stories do Instagram, ela mostrou detalhes da decoração da festa.